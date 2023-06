Djoković pierwszy w historii. Serbski mistrz udowodnił to wszystkim wątpiącym

Do tej pory paryskie korty były tymi, na których zwycięstwa przychodziły Novakowi Djokovicowi z największym trudem. W 2023 roku serbski arcymistrz wygrał Rolanda Garrosa po raz trzeci w swojej karierze. Dokonał tym samym czegoś absolutnie bezprecedensowego.

Novak Djoković w 2016 roku zapisał się na wąskiego grona tenisistów, którzy w swojej karierze wygrali wszystkie cztery turnieje wielkoszlemowe. Tym ostatnim był oczywiście French Open. W tej grupie do dziś znajduje się wyłącznie ośmiu zawodników: Andre Agassi, Don Budge, Roy Emerson, Roger Federer, Rafael Nadal, Rod Laver i Fred Perry i właśnie Novak Djoković.

Djoković dokonał czegoś niesamowitego. Zrobił to jako pierwszy w historii

W 2023 roku serbski zawodnik dokonał już rzeczy, której przed nim nie zrobił nikt. Novak Djoković przypieczętował ten fakt zwycięstwem na Rolandzie Garrosie - wygrał wszystkie wielkoszlemowe turnieje przynajmniej po trzy razy w karierze - (Australian Open - 10 razy, Roland Garros - 3 razy, Wimbledon - 7 razy, US Open - 3 razy).

Wygrywając wszystkie cztery turnieje przynajmniej po trzy razy, Serb udowodnił, że jest nie tylko znakomitym tenisistą radzącym sobie na swoich ulubionych nawierzchniach, ale również niesamowicie wszechstronnym zawodnikiem, który potrafi pokonać każdego rywala, nie zważając na to, po czym stąpa i od czego odbija się piłka.

Kolejne wyzwania przed Novakiem Djokovicem

Dla Novaka Djokovicia to nie koniec wyzwań. Gdy Serb dołoży do swojej kolekcji kolejny wielkoszlemowy tytuł, przegoni Serenę Williams i wskoczy na pierwsze miejsce w rankingu. Jeśli dołoży do tego jeszcze jeden tytuł, wyprzedzi również legendarną Margaret Court - wówczas stanie się samodzielnym liderem i niekwestionowanym królem Wielkiego Szlema.