Djoković ośmieszony przez rywala. Pokpił sprawę, ależ zagranie

Novak Djoković wywalczył sobie awans do półfinału Rolanda Garrosa pokonując w czterosetowym pojedynku Rosjanina Karena Chaczanowa. Triumf nie przyszedł mu łatwo - jego przeciwnik walczył zawzięcie i co rusz starał się zaskakiwać trzecią rakietę świata według rankingu ATP. W pewnym momencie zdołał uderzyć piłkę, gdy ta była już... między jego nogami, a on sam był odwrócony plecami do "Djokera". Serb tymczasem stracił koncentrację, będąc chyba już pewnym punktu...