Djoko zostawił w tyle Nadala. Natychmiastowa reakcja hiszpańskiego herosa

W finale French Open naprzeciw siebie stanęli Novak Djoković i Casper Ruud . Serb okazał się nie do zatrzymania, pokonując Norwega w trzech setach 7:6 (7-1), 6:3, 7:5 .

Tym samym 36-letni tenisista jako pierwszy w historii zgromadził w dorobku 23 tytuły wielkoszlemowe . Aż do dzisiaj dzierżył pozycję współrekordzisty z Rafaelem Nadalem .

Nadal miał bronić tytułu, plany pokrzyżowała kontuzja. Pogratulował jako jeden z pierwszych

Hiszpan to absolutna legenda Rolanda Garrosa. Na paryskich kortach końcowy triumf święcił aż 14-krotnie. Żaden inny zawodnik do tej pory nawet nie zbliżył się do takiego rezultatu.