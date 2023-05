Coraz bliżej meczu Novak Djoković - Hubert Hurkacz. Serb jest już w trzeciej rundzie

Serb zrobił w tym meczu to, czego chciał. Oszczędził siły. Wygrał w trzech setach, choć spotkanie trwało dwie godziny i 47 minut. Pojedynek stał na wysokim poziomie, w niektórych - bardzo widowiskowych momentach - przypominał pokazówkę.

Pierwszy set na najwyższym poziomie, potem dominacja Serba

Znakomity był szczególnie pierwszy set. Dobry tenis zaprezentowali obaj tenisiści, ale szczególnie zaskoczył swoją dyspozycją Fucsovics. - Grał rewelacyjnie - przyznał zaraz po meczu Djoković. Węgier przegrywał 2:5, ale mimo to doprowadził do remisu 5:5. Przy 5:6 obronił piłkę setową. Doszło do tie-breaka, w którym serbski tenisista miał wyraźną przewagę i wygrał 7:2.