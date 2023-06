Co za wiadomość dla Novaka Djokovicia. Spektakularne starcie gigantów

W trzeciej partii 20-latek prowadził już 4:1 z przewagą przełamania. Stefanos Tsitsipas zdołał jeszcze doprowadzić do wyrównania, ale ostatecznie mecz i tak zakończył się po trzech setach. Carlos Alcaraz wykorzystał trzecią piłkę meczową, wygrywając tie-breaka 7:5.

Tym samym Hiszpan zmierzy się w półfinale z trzecim w światowym zestawieniu Novakiem Djokoviciem, który ograł wcześniej Karena Chaczanowa . Rosjanin postawił Serbowi trudne warunki i zmusił do do wielkiego wysiłku.

Novak Djoković kontra Carlos Alcaraz w półfinale Rolanda Garrosa