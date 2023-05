Co się dzieje? Dwukrotna zwyciężczyni Wielkich Szlemów też poza French Open

Roland Garros 2023. Fatalne tygodnie dla Petry Kvitovej. A w Miami było tak pięknie...

Dla Kvitovej ten rok jest wyjątkowo pechowy, choć szczęśliwych momentów też było kilka. 1 kwietnia wygrała turniej WTA 1000 w Miami , bijąc w finale Jelenę Rybakinę i... na blisko miesiąc wypadła z gry. Zrezygnowała z gry w Stuttgarcie, musiała wyleczyć kontuzjowaną stopę. Wróciła do rywalizacji w Madrycie, ale tu też widać było, że nie jest w pełni dysponowana. Przegrała bowiem z Niemką Jule Niemeier , a już kilka dni później podjęła decyzję o rezygnacji z występów w Rzymie . Powód ten sam - problemy zdrowotne.

33-letnia tenisistka zyskała więc dodatkowe tygodnie na podleczenie się, ale - niestety - straciła całą formę z kortów twardych. A to przecież zawodniczka, która na mączce też potrafi sobie dobrze radzić. W przeszłości dwukrotnie grała w Paryżu w półfinale, wygrała na cegle pięć innych turniejów, w tym aż trzykrotnie w Madrycie. Choć oczywiście jej najcenniejszą zdobyczą jest dwukrotne wygranie Wimbledonu.

Dziś jej rywalką była niewysoka Włoszka Elisabetta Coccriaretto i to nie tyle ona wygrała to spotkanie, co Kvitova je przegrała.