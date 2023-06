Cios w Igę Świątek. Słynna Rosjanka ogłasza! Robi się gorąco

Gwiazda Marii Szarapowej w światowym tenisie niewątpliwie święciła najjaśniejszym blaskiem. 36-letnia Rosjanka była na ustach wszystkich fanów tenisa, wszak wejście do elity miała po prostu spektakularne.

Jako profesjonalistka zadebiutowała w 2001 roku, dwa lata później awansowała do czołowej "50" rankingu WTA, a w 2004 roku dokonała fenomenalnego wyczynu. Jako 17-latka doszła do finału Wimbledonu, gdzie w fantastycznym stylu pokonała Serenę Williams. Po tym sukcesie awansowała do najlepszej "10", a światowe media wprost oszalały na jej punkcie. Rosjanka ucieleśniała bowiem kapitalną klasę sportową z nieprzeciętną urodą.