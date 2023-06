Burza na Roland Garros. Mocny cios w organizatorów, Świątek zabrała głos. "Muszę..."

Roland Garros. Tylko jeden mecz kobiet odbył się w sesji wieczornej

Było to starcie Aryny Sabalenki ze Sloane Stephens, zakończone co prawda w dwóch setach, ale Amerykanka mocno postawiła się wiceliderce światowego rankingu, tworząc tym samym atrakcyjne widowisko. "Byłam zaskoczona, że było dużo ludzi na trybunach i dosłownie wariowali. Myślę i mam nadzieję, że spodobał im się nasz mecz i sprawi, że będą częściej prosić o nasze mecze wieczorami" - mówiła po meczu Sabalenka.

W większości wieczory zdominowały jednak mecze męskie, a organizatorzy często w tych godzinach planowali mecze swoich reprezentantów. W niektórych przypadkach ( jak choćby przy okazji kapitalnego spotkania Gaela Monfilsa z Sebastianem Baezem ) się to sprawdzało, o kilku innych natomiast trudno powiedzieć, by atrakcyjnością górowały nad meczami z żeńskiej części drabinki.

Zverev przedstawia męski punkt widzenia

"Kiedy gramy pięć setów, może to trwać do drugiej nad ranem. To nie jest zdrowe dla gracza, który wygrywa mecz, a następnego dnia musi grać ponownie, tak jak teraz. Trzeba iść na masaż, na lodowatą kąpiel, pogadać z prasą, wrócić do hotelu i nie zasnąć przed 4 czy 5 rano. To nie jest dobre dla organizmu. Myślę, że można pozwolić kobietom grać więcej podczas sesji nocnych, ponieważ grają maksymalnie trzy sety" - stwierdził.