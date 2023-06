Aryna Sabalenka odarta ze złudzeń. Ależ wieści dla Igi Świątek. Padły słowa o Ukrainie

John McEnroe mówi wprost. "Iga Świątek największą faworytką Rolanda Garrosa"

Wszyscy już "ostrzą sobie zęby" na finałowy bój Polki z Aryną Sabalenką. Obie jednak muszą najpierw wygrać swoje spotkania. Legendarny Amerykanin John McEnroe został zapytany o to, czy w jego oczach to Iga Świątek - "królowa Paryża" - jest największą faworytką do końcowego triumfu.