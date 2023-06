Agnieszka Radwańska "wbiła szpilę" Arynie Sabalence. "Zabójcze" słowa o Idze Świątek

Associated Press / © 2023 Associated Press

Iga Świątek pokonuje Gauff 6-4, 6-2 i awansuje do półfinału French Open. WIDEO / Associated Press / © 2023 Associated Press

Agnieszka Radwańska wychwala Igę Świątek. "Wbiła szpilę" Arynie Sabalence

Dla Igi Świątek był to 12. z rzędu wygrany mecz na paryskich kortach . Polka nie ukrywa, że rozgrywany nad Sekwaną turniej jest dla niej wyjątkowy, o czym świadczą jej dwa dotychczasowe triumfy odniesione we Francji. Ostatni z nich miał miejsce przed rokiem, a 22-latka jest już blisko obrony tytułu. By zagrać w wielkim finale musi wygrać czwartkowy półfinał, w którym jej rywalką będzie Brazylijka Beatriz Haddad Maia . Obie zawodniczki powinny wyjść na kort około godziny 17.00.

Nie wiem, jak inne dziewczyny muszą z nią grać, by chociaż zbliżyć się do wygrania seta. W tym momencie nie widzę innej zawodniczki, która gra na tym samym poziomie co Iga Świątek

