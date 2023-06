Agnieszka Radwańska rozegrała mecz legend na Roland Garros. To nie była łatwa przeprawa

Pięć lat po zakończeniu zawodowej kariery Agnieszka Radwańska jest bliska, by skompletować wszystkie turnieje wielkoszlemowe, tylko już jako uczestniczka rywalizacji legend. Po wzięciu udziału w Australian Open i Wimbledonie, w tym roku była wiceliderka światowego rankingu pojawiła się w Paryżu, by zagrać na Roland Garros. W styczniu wygrała zresztą w Melbourne turniej deblowy w parze z Danielą Hantuchovą.

Przede wszystkim dużo zabawy, ale też sporo pięknych zagrań

W stolicy Francji Radwańska w solowej karierze najdalej zaszła do ćwierćfinału w 2013 roku. W tegorocznym Roland Garros zdecydowała się na udział w turnieju mikstów, a j ej partnerem jest dwukrotny mistrz paryskiego szlema, Hiszpan Sergi Bruguera . Naprzeciwko stanęli z kolei reprezentant gospodarzy Arnaud Clement i była liderka światowych list, Belgijka Kim Clijsters.

Spotkanie od początku było pełne popisowych zagrań ze strony obu duetów, nie zabrakło także momentów humorystycznych, jak choćby wtedy kiedy Radwańska i Clijsters długo wymieniały się uderzeniami po przekątnej, a panowie w tym czasie zajęli się machaniem do publiki. Ciekawa była także wymiana między Bruguerą i Clementem, którzy w zajemnie nie pozwalali piłce spaść na kort, przez kilka uderzeń utrzymując ją w powietrzu . Bruguera i Radwańska zaczęli mecz od straty serwisu i przegrywali już 0:2, by następnie wygrać trzy kolejne gemy, a miło patrzyło się zwłaszcza na akcję właśnie w piątym gemie pierwszego seta, kiedy przez dobrą chwilę cała czwórka była zaangażowana w wymienianie uderzeń przy siatce.

Agnieszka Radwańska/Sergi Bruguera - Kim Clijsters/Arnaud Clement

Chwilę później, przy stanie 4:3 dla Clijsters i Clementa, Polka przypomniała swoje najlepsze czasy z kariery, kiedy regularnie wychwytywano jej najbardziej efektowne zagrania. Tym razem popisała się pięknym "hot-dogiem" z dużego dystansu (chodzi oczywiście o zagranie wykonane między nogami, tyłem do siatki), co wywołało duże brawa ze strony Francuza. Ostatecznie po bardzo równej grze pierwszy set po tie-breaku padł łupem belgijsko-francuskiej pary, która wygrała go 7:5.