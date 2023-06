16-latka zachwyca, jej rywalka błyszczała jako 15-latka. W tle Iga Świątek

Zachwyty nad grą Mirry Andriejewej, 16-letniej tenisistki rodem z Syberii, mają solidne podstawy. Rosjanka dopiero niedawno pojawiła się w tourze, ale już w swym pierwszym poważnym turnieju, pod koniec kwietnia w Madrycie, błysnęła. Dotarła do czwartej rundy, choć przecież imprezę zaczęła jako 15-latka. Na kortach Roland Garrosa gra bez kompleksów, zaczęła zmagania tydzień wcześniej niż jej ostatnie rywalki, a nie widać po niej zmęczenia. Zagrała już pięć spotkań, bilans setów to 10-0, jedynie Camila Osorio w trzeciej rundzie eliminacji stawiła jej jakiś większy opór. To zresztą wystarczyło, by Andriejewa momentami zachowywała się irracjonalnie.