Ona Jabeur wygrała juniorskiego Rolanda Garrosa. A w dorosłym szło tu jej najgorzej

A Jabeur już i tak przed rozpoczęciem dzisiejszego starcia notowała rekordowy Roland Garros. Był to jedyny Wielki Szlem, w którym do tej pory nie było jej w ćwierćfinale. A to dziwne, bo przecież 12 lat temu na tych kortach triumfowała w juniorskiej rywalizacji, bijąc w finale późniejszą mistrzynię olimpijską Monicę Puig. Stawka wtedy też była znakomita - grały m.in. Caroline Garcia, Anett Kontaveit, Donna Vekić, Ashleigh Barty czy... właśnie Haddad Maia.

French Open 2023. Pierwszy set dla Ona Jabeur, pewna wygrana

Dziś próbowała tego Haddad Maia - tenisistka solidna, której do wybitności wiele jednak brakuje. W poprzedniej rundzie Brazylijka zasłynęła najdłuższym starciem w kobiecym French Open w tym roku - jej pojedynek z Hiszpanką Sarą Sorribes Tormo trwał niemal cztery godziny, bez dziewięciu minut. Jest przyzwyczajona do maratonów, świetnie przygotowana fizycznie, tu mogła szukać swojej szansy.

Wielka huśtawka w końcówce drugiej partii. Brazylijka najpierw się uratowała, później - zaskoczyła

W drugim secie więcej już było walki, także za sprawą tego, że i serwis miał większe znaczenie. Do stanu 5:5 obie wygrywały bardzo pewnie swoje podania, ledwie raz rywalizacja kończyła się na przewagi, nie było ani jednej szansy na przełamania. Jabeur więcej myliła się niż w pierwszym secie, to też miało wpływ na wynik. W 11. gemie Tunezyjka uzyskała dwa break pointy - wydawało się, że ma to spotkanie już w garści. Nic z tego - Haddad Maia zaryzykowała, zaatakowała skutecznie i jednak zdołała się obronić. Za chwilę zaś miała piłkę setową na 7:5 po kapitalnym returnie! Jabeur coraz bardziej męczyła się - im dłużej trwało to spotkanie, miała większe problemy. Ona jednak też zdołała się ostatecznie wybronić - doszło więc do tie-breaka.