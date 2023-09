Życzono jej śmierci po przegranej. Tenisistka ujawniła dramatyczne kulisy

Linda Noskova należy do grona młodych zawodniczek, które w przyszłości mogą się liczyć w walce o czołowe miejsca w rankingu WTA . Czesi nie mogą narzekać na brak utalentowanych tenisistek wśród młodego pokolenia. Do tej listy należą m.in. siostry Linda i Brenda Fruhvirtove , Sara Bejlek , Nikola Bartunkova czy wspomniana właśnie - Linda Noskova .

Linda Noskova pokazała, z czym zmagają się tenisistki po przegranych

Dzisiaj Linda Noskova rozgrywała swój mecz drugiej rundy podczas WTA 500 w Tokio. Jej rywalką była Anastazja Pawliuczenkowa. Pierwszy set padł łupek starszej z zawodniczek. Młodej Czeszce udało się jednak doprowadzić do wyrównania i o losach meczu miała zadecydować trzecia partia. W niej bezwzględna była Anastazja, wygrywając 6:0. Tym samym to rywalka Noskovej awansowała do najlepszej "8" turnieju, gdzie zagra ze swoją rodaczką - Jekateriną Aleksandrową.