Życiowy wyczyn młodej Polki. Zaledwie kilka dni po historycznym notowaniu

Malwina Rowińska koniec poprzedniego roku i początek obecnego spędza w Tunezji, ale nie na wakacjach. Monastyr pewnie na długo zapadnie jej w pamięci - to tu zdołała po raz trzeci wywalczyć prawo gry w turnieju głównym ITF, co zaowocowało debiutem w rankingu WTA, tu wreszcie wspólnie z Marokanką Malak El Allami wygrała pierwszy profesjonalny turniej ITF w deblu , tu także świętuje największe sukcesy w grze pojedynczej.

Niespodziewane zwycięstwo nad Chinką. Osiemset miejsc różnicy w rankingu WTA!

18-latka z Warszawy w pięknym stylu awansowała bowiem do półfinału turnieju ITF W15 w Monastyrze. Styl naprawdę może budzić podziw, bo w trzech spotkaniach nie przegrała seta: wygrała kolejno z Niemką Anną Petkovic (7:5, 6:2), Chinką Jiaqi Wang (6:4, 6:2) i w piątek z Francuzką Alyssą Reguer ( 7:5, 6:1).

Zwłaszcza triumf nad 21-letnią zawodniczką z Azji wywołał spory podziw, bo rywalka w poprzednim roku nie próżnowała, rozegrała aż 105 spotkań (72 wygrała), kilka razy dotarła do półfinałów turniejów ITF, w Monastyrze dwa tygodnie zagrała nawet w finale. No i jest w szóstej setce światowej listy, co stanowi przepaść między nią a Rowińską. A jednak Polka nie dała jej żadnych szans.