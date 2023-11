O Zuzannie Pawlikowskiej zrobiło się głośniej przed turniejem US Open. 18-latka założyła specjalną zbiórkę, która miała wesprzeć ją w spełnieniu marzeń i wylocie na rozgrywki do Nowego Jorku. Cel udało się zrealizować i młoda Polka mogła wyruszyć na podbój Stanów Zjednoczonych. W rywalizacji singlistek wygrała dwa spotkania i dotarła do fazy 1/8 finału.