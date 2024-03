Życiowy sukces to nie wszystko. Polak poszedł za ciosem, rywal na łopatkach

Węgierskie miasto Szekesfehervar już na zawsze zapisze się w pamięci Daniela Michalskiego. To właśnie tam odniósł swoje pierwsze zwycięstwo z tenisistą notowanym w TOP 100 rankingu ATP. I to wcale z nie byle kim, bo rywalem polskiego reprezentanta w środowym starciu był Dominic Thiem - mistrz US Open 2020.