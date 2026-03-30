Życiowy sukces polskiego tenisisty. Pokonał nie tylko rywali. Niezłomna moc

Łukasz Żurek

Kamil Majchrzak awansował na 53. lokatę w rankingu ATP. W porównaniu z poprzednim notowaniem poprawił pozycję o cztery szczeble. Tak wysoko nie był klasyfikowany nigdy wcześniej. Życiowe osiągniecie może zapisać do CV w wieku 30 lat. Odbiera w ten sposób nagrodę za niezłomność ducha, którą musiał się wykazać w najtrudniejszym momencie przygody z zawodowym tenisem.

Kamil Majchrzak uderza piłkę tenisową rakietą na niebieskim korcie podczas meczu, ubrany w niebieską koszulkę.
Kamil MajchrzakSarah StierAFP

Przed blisko trzema laty Kamil Majchrzak został zawieszony przez Międzynarodową Agencję ds. Integralności Tenisa (ITIA). To efekt wykrycia w jego organizmie niedozwolonej substancji. Zajmował wówczas 215. miejsce w rankingu ATP.

Na kort mógł wrócić dopiero po 13 miesiącach. Wtedy właśnie wykazał niezłomność ducha. Wrócił, zaczął niemal wszystko od zera i konsekwentnie piął się w światowej hierarchii.

Majchrzak to obecnie najwyżej sklasyfikowany polski tenisista. W najnowszym rankingu ATP jego nazwisko widnieje na 53. pozycji. To oznacza awans o cztery lokaty.

Na taki przeskok 30-latek zapracował na Florydzie. W niedawnym tysięczniku w Miami dotarł do III rundy. Przewagę nad Hubertem Hurkaczem zwiększył do 210 punktów.

"Hubi" ten sam turniej zakończył już po pierwszym występie. Ale i on zanotował progres - w najnowszym zestawieniu plasuje się na 72. miejscu. Poprzednio terminował trzy pozycje niżej.

