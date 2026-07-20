Życiowy sukces Polki. WTA natychmiast reaguje. Jest oficjalny komunikat

Martyna Kubka konsekwentnie pnie się w górę rankingu WTA. Do udziału w eliminacjach Wimbledonu zabrakło jednego miejsca, ale wiemy już, że 25-latka na pewno zadebiutuje w wielkoszlemowych kwalifikacjach przy okazji US Open. Nasza reprezentantka przypieczętowała to sukcesem w Vitoria-Gasteiz, lokalizacji bardzo sprzyjającej Polkom. Rok temu, w tej hiszpańskiej miejscowości, swój największy singlowy tytuł zdobyła Linda Klimovicova. Teraz ten wyczyn powtórzyła Kubka. I co ciekawe - przydarzyło się to w starciu z tą samą rywalką, czyli Justiną Mikulskyte.

W obu przypadkach Litwinka wygrywała pierwszego seta, ale ostatecznie to nasze tenisistki sięgały po trofeum rangi W75. Wczoraj Martyna spuentowała znakomity tydzień, zwyciężając 5:7, 6:3, 6:3 w decydującej potyczce. Niewiele brakowało, a 25-latka pożegnałaby się z imprezą na etapie ćwierćfinału. Obroniła meczbola przy stanie 5:2 dla Han Shi w trzeciej partii, a potem zgarnęła pięć gemów z rzędu. Polka do końca wierzyła w odrobienie strat i dzisiaj może się cieszyć ze swojego największego dotychczas osiągnięcia w grze pojedynczej.

Ranking WTA: Oto miejsca Polek

Jakby tego było mało, standardowo w poniedziałek ukazało się najnowsze notowanie rankingu WTA. Na stronie kobiecych rozgrywek opublikowano radosny komunikat, potwierdzający ogromny awans Kubki. 25-latka przesunęła się o 36 lokat - z 221. na 185. miejsce. W taki oto sposób debiutuje w TOP 200 zestawienia. Poprzednią "życiówką" była 213. pozycja. Martyna poprawiła ją zatem wyraźnie. Jak podaje strona "Historia Polskiego Tenisa", jest 22. Polką, która znalazła się w gronie dwustu najlepszych zawodniczek świata.

Kubka jest obecnie szóstą rakietą naszego kraju w singlowym rankingu WTA. Wyprzedziła Klimovicovą, bowiem Lindzie zabrano punkty za ubiegłoroczny sukces w Vitoria-Gasteiz. 22-latka spadła ze 170. na 205. lokatę. Warto również odnotować awanse Giny Feistel oraz Weroniki Falkowskiej. Pierwsza z nich podskoczyła o 25 miejsc i zajmuje obecnie 296. pozycję, czym wyrównała swoją "życiówkę". Z kolei Falkowska przesunęła się o 28 lokat - na 325. miejsce. Liderką rankingu WTA pozostaje Aryna Sabalenka. W czołówce nie doszło do żadnych zmian, gdyż w minionym tygodniu odbywały się zmagania co najwyżej rangi "250", a najlepsze tenisistki szykują się już do tournee po Ameryce Północnej.

Ranking WTA (stan na 20.07.2026)

1. Aryna Sabalenka - 8550 pkt (=)

2. Jelena Rybakina - 8143 pkt (=)

3. Jessica Pegula - 6301 pkt (=)

4. Coco Gauff - 5649 pkt (=)

5. Mirra Andriejewa - 5293 pkt (=)

6. Karolina Muchova - 5168 pkt (=)

7. Linda Noskova - 5119 pkt (=)

8. Iga Świątek - 4539 pkt (=)

9. Amanda Anisimova - 4353 pkt (=)

10. Elina Switolina - 4351 pkt (=)

...

22. Maja Chwalińska - 1975 pkt (=)

43. Magdalena Fręch - 1208 pkt (+1)

51. Magda Linette - 1051 pkt (=)

131. Katarzyna Kawa - 576 pkt (+11)

185. Martyna Kubka - 417 pkt (+36)

205. Linda Klimovicova - 376 pkt (-35)

296. Gina Feistel - 237 pkt (+25)

325. Weronika Falkowska - 205 pkt (+28)

392. Weronika Ewald - 159 pkt (+3)

395. Zuzanna Pawlikowska - 157 pkt (+1)

Martyna Kubka Tomasz Jastrzębowski/Reporter Reporter

Iga Świątek TIZIANA FABI AFP

Maja Chwalińska i Martyna Kubka podczas BJK Cup w Gliwicach MARCIN GOLBA / NURPHOTO / NURPHOTO VIA AFP AFP





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