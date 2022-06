Życiowy sukces Polki w Wimbledonie. I to krótko przed 30. urodzinami

"To był mój pierwszy wygrany mecz wielkoszlemowy, niedługo przed trzydziestką, więc była to długa droga dla mnie. Jestem dumna z siebie, że utrzymałam motywację przez tak długo i jestem szczęśliwa" - mówiła na konferencji prasowej Katarzyna Kawa, która do turnieju głównego dostała się z eliminacji.

Katarzyna Kawa: Wszyscy troszkę już zamknęli mnie w szufladce

Zapytana, czy miała momenty zwątpienia, czy kiedyś jej się to uda, przyznała, że zwłaszcza początek tego roku był trudny i dlatego po Australian Open zrobiła sobie sześciotygodniową przerwę. Zdradziła, że przez ten czas nie miała rakiety w ręku, nie oglądała tenisa ani o nim nie rozmawiała. Ale wyjaśniła, że dobrze jej to zrobiło, bo wróciła silniejsza mentalnie i odnalazła z powrotem więcej wewnętrznego ognia.

Reklama

"Cieszę się, że cały czas jestem w turnieju, ale to, co już osiągnęłam, jest dla mnie dużym przełamaniem, bo w pewnym momencie mnie wszyscy troszkę już zamknęli w szufladce, że w turniejach wielkoszlemowych nie gram. Zaczęli mi wyliczać, ile to już razy przechodziłam te eliminacje i nie przeszłam, więc cieszę się, że mi się to udało" - przyznała Kawa.

W drugiej rundzie polska tenisistka będzie grała z rozstawioną z numerem 3 Tunezyjką Ons Jabeur, ale nie uważa, by była na straconej pozycji. "Przeciwko Ons Jabeur grałam na swoim jedynym wielkoszlemowym turnieju (w pierwszej rundzie US Open w 2020 r. - przyp.) i był to dość równy mecz, zatem widzę swoje szanse" - zapewniła.

Zobacz też: Wimbledon. Chwalińska pokonała Siniakovą. Szalony debiut Polki!

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Maja Chwalińska - Katerina Siniakova 2:0 - SKRÓT. WIDEO (Polsat Sport) Polsat Sport

Kiedy i o której godzinie początek meczu Iga Świątek - Jana Fett w pierwszej rundzie Wimbledonu? Wtorek 28 czerwca, godzina 14.30. Transmisja TV Świątek - Fett: Polsat Sport. Gdzie obejrzeć spotkanie Igi Świątek online live stream? Polsat Box Go. Relacja i wynik: sport.interia.pl.

Zobacz najlepsze zagrania i skróty meczów z Wimbledonu!

Wimbledon 2022. Gdzie oglądać w telewizji i Internecie?

Mecze 135. edycji Wimbledonu, między innymi z udziałem Igi Świątek i Huberta Hurkacza, oglądać można w kanałach telewizyjnych Polsat Sport, Polsat Sport Extra, Polsat Sport News oraz bez reklam w Polsat Sport Premium 1 i 2, a także w czterech specjalnych serwisach telewizyjnych Polsat Sport Premium 3, 4, 5, 6. Przez cały czas trwania turnieju kibice zobaczą na żywo kilkaset godzin transmisji meczowych, a także codzienny program studyjny oraz kronikę meczową. Dzięki serwisowi Polsat Box Go wszystkie mecze ze sportowych anten Polsatu można także oglądać na wielu urządzeniach, również tych mobilnych.

Polsat Box Go Sport - pakiet w Polsatboxgo.pl

Z Londynu Bartłomiej Niedziński

bjn/ cegl/