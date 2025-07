Życiowy sukces Majchrzaka i trudna decyzja. Ten mecz decyduje, w tle US Open

I gdy już chyba nikt na to przełamanie teraz nie liczył, Kamil dokonał sportowego cudu. Po pięciosetowym boju pokonał rozstawionego tu z numerem 32 Matteo Berrettingiego , a w środę dołożył do tego jeszcze zwycięstwo z Amerykaninem Ethanem Quinnem . Tym razem krótkie - raptem 94-minutowy pojedynek zakończył się po trzech setach.

Kamil Majchrzak przed życiową szansą w Londynie. Kluczowe spotkanie w kontekście... US Open. A co, jeśli się nie powiedzie?

Do Wimbledonu Kamil przystąpił jako 109. zawodnik w rankingu ATP - to pozycja, która nie daje większych szans na miejsce w głównej drabince Wielkiego Szlema. Zazwyczaj trzeba być w okolicach setnego miejsca. Punkty wywalczone za awans do trzeciej równe - w ATP to równe sto, sprawiły, że w klasyfikacji ATP "na żywo" Kamil jest już 96. I gdyby tak zostało, byłby pewny gry w Nowym Jorku.