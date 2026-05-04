Życiowy sukces 20-letniej Polki. Ale to nie koniec. Awans o 141 miejsc

Zuzanna Kolonus to zawodniczka klubu Legia Tenis Warszawa. Pod koniec kwietnia 20-latka rozpoczęła rywalizację na zawodach ITF W15 w Nowym Delhi. Na start bezproblemowo ograła dwie zawodniczki z Indii (Saily Prashantkumar Thakkar i Akanksha Dileep Nitture) wynikami 6:1, 6:1 i 6:4, 6:0.

W ćwierćfinale stoczyła niezwykle zacięty bój z Rosjanką - Eliną Nepily. Polka w trzecim, decydującym secie przegrywała już 3:5. Wydawało się, że jej przygoda w tym turnieju zakończy się właśnie na tym etapie. Tymczasem zdołała odwrócić losy pojedynku i triumfować 7:6 (2), 5:7, 7:6 (2) po dwóch godzinach i 50 minutach rywalizacji.

Polka z życiowym sukcesem. Wielki awans w rankingu

Już sam awans do półfinału był najlepszym wynikiem Kolonus w karierze, jeśli weźmiemy pod uwagę singlowe rozgrywki. W walce o finał jej rywalką była kolejna Rosjanka - Ksenia Laskutowa, która... nie miała nic do powiedzenia w starciu z naszą tenisistką.

Rywalka łącznie zdołała ugrać dwa gemy. Zuzanna Kolonus w efektywnym stylu, po zwycięstwie 6:0, 6:2 dotarła do meczu o tytuł w Nowym Delhi. I niestety - skapitulowała na ostatniej prostej.

W finale Polka zmierzyła się z Shruti Ahlawat (850. WTA). Pierwszy set zakończył się wygraną Induski 7:5. W drugiej odsłonie to 20-latka była górą (6:2). O zdobywczyni pucharu zadecydowała trzecia partia. W niej doszło do tie-breaka, w którym Kolonus okazała się nieco słabsza.

Zawodniczka Legii przegrała 3:7, a w całym spotkaniu poległa 5:7, 6:2, 6:7 (3), choć w decydującym secie prowadziła z przewagą przełamania. I choć nasza reprezentantka nie zgarnęła tytułu, to i tak może mieć mnóstwo powodów do szczęścia.

Fakt, że pierwszy raz w grze pojedynczej dotarła do finału ITF W15, ma swoje odzwierciedlenie w rankingu. Do niedawna Zuzanna Kolonus zajmowała 1044. miejsce, potem wskoczyła 1037., ale to nie koniec.

Jeśli spojrzymy w aktualny ranking WTA Live, na ten moment Polka plasuje się dokładnie na 896. pozycji. To awans dokładnie o 141 miejsc względem ostatniej lokaty. Niebawem nazwisko Kolonus oficjalnie pojawi się na liście tysiąca najlepszych tenisistek świata.

Zuzanna Kolonus

