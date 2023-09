Życiowe osiągnięcie Magdaleny Fręch. I wspaniała wiadomość na koniec dnia

Przed startem US Open najlepszą lokatą Magdaleny Fręch w rankingu WTA była 68. pozycja - zajmowała ją tuż przed Wimbledonem. A po rywalizacji na trawie przeniosła się do Stanów Zjednoczonych i Kanady - tam rozegrała aż pięć turniejów. Nie były to może występy wybitne, ale dość skuteczne: tylko w Cincinnati nie wystąpiła w zasadniczej części zmagań. W US Open dotarła do drugiej rundy, przegrała w niej z Karoliną Muchovą. To właśnie pozwoliło jej awansować na światowej liście aż o 10 pozycji, na 67. miejsce. Tak wysoko jeszcze nigdy nie była.