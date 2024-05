Życiowa forma, najlepszy wynik, a tu... Dramat wschodzącej gwiazdy tenisa

Jiri Lehecka ostatnio naprawdę potrafił błysnąć na światowych kortach - reprezentant Czech co prawda zakończył swoją przygodę z turniejem w Miami po zaledwie jednym spotkaniu, natomiast w Indian Wells dotarł do ćwierćfinału, a niedawno szturmem wziął zmagania w Madrycie.

W stolicy Hiszpanii triumfował kolejno nad Medjedoviciem, Monteiro i Nadalem - potem zaś odnotował też wygraną nad Daniiłem Miedwiediewem, który jednak musiał kreczować po jednym secie. Wówczas Jiri Lehecka wszedł do półfinału rywalizacji rangi 1000, co było dla niego pewnym kamieniem milowym w karierze - nie wiedział jednak jeszcze, że niejako podzieli wkrótce los Rosjanina...

Dramat Jiriego Lehecki. Padła diagnoza, co za wieści

Jiri Lehecka żegna się z Rolandem Garrosem. Co z Wimbledonem?

"Wygląda na to, że przerwa będzie trwała od pięciu do ośmiu tygodni" - stwierdził przy tym szkoleniowiec zawodnika Michal Navratil. To zaś oznacza jedno - dla prezentującego się dotychczas naprawdę solidnie Czecha jest to kres marzeń o wzięciu udziału w zbliżającym się wielkimi krokami Rolandzie Garrosie, który zostanie zainaugurowany w końcówce maja.