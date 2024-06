Życiowa forma młodego Polaka. Triumfator US Open pokonany, będzie rekordowy ranking

Maks Kaśnikowski z każdym kolejnym turniejem przybliża się do realizacji celu, jakim jest debiut w wielkoszlemowych kwalifikacjach. W notowaniu rankingu ATP z 10 czerwca znalazł się na rekordowym, 243. miejscu. To wszystko dzięki znakomitemu występowi w Niemczech, gdzie po raz pierwszy w karierze pokonał w zawodowym cyklu tenisistę z TOP 100 męskiego zestawienia . Warszawianin odprawił wówczas turniejową "1" - Daniela Altmaiera.

Eliminacje do jednej z czterech najważniejszych imprez sezonu daje pozycja w okolicach 220-230 lokaty. Na rywalizację o grę w Wimbledonie jest już za późno, bowiem listy zostały zamknięte przed kilkunastoma dniami, ale w środę 20-latek wykonał poważny krok, by zakwalifikować się do udziału w eliminacjach US Open. Młody Polak pokonał kolejnego tenisistę z czołowej "100" rankingu, a w dodatku z jeszcze większym nazwiskiem.