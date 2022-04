Życie prywatne Magdy Linette. Jaka jest poza kortem?

Magda Linette urodziła się 12 lutego 1992 roku w Poznaniu. Swoją przygodę z tenisem rozpoczęła w wieku pięciu lat pod opieką swojego ojca. To właśnie on zaraził Magdę miłością do sportu. Na efekty jej ciężkich treningów nie musieli długo czekać - mając niespełna 14 lat, sięgnęła po złoty medal mistrzostw Europy do lat 14. W 2009 roku rozpoczęła profesjonalną karierę.

Magda Linette wyeliminowała finalistkę US Open

Reklama

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Magda Linette: Lepiej czuję się w dresie niż w sukni (POLSAT SPORT) Wideo Polsat Sport

Linette uwielbia podróżować do ciepłych krajów

Tenisistka z Poznania nie ukrywa, że ma słabość do ciepłych krajów. Swoimi podróżami chwali się chętnie w mediach społecznościowych. 30-latka nie zaniedbuje jednak sportowych obowiązków i łączy przyjemne z pożytecznym - w jej walizce podróżnej nie może zabraknąć rakiety tenisowej.

Instagram Post

Instagram Post

Zamiłowanie do podróży to jedna z niewielu rzeczy, którymi Linette otwarcie się chwali. Dużo aspektów jej życia jest dla kibiców sporą zagadką.

Magda Linette idzie jak burza. Kolejna wygrana Polki

Kim jest partner Magdy Linette?

Podczas jednej z wizyt w programie "Dzień Dobry TVN" tenisistka uchyliła rąbka tajemnicy i wyznała kilka szczegółów ze swojego życia miłosnego. Jak się okazało, reprezentantka Polski spotyka się z chorwackim trenerem. Izo Zunić przez lata współpracował z Linette.

Sportsmenka nie wyobrażała sobie bycia w związku z własnym trenerem, dlatego funkcję Zunicia przejął na kilka miesięcy Nikola Horvat . Wkrótce jego miejsce zajął Dawid Celt . W styczniu 2022 roku Linette ponownie zaskoczyła zmianą trenera. Jej obecnym szkoleniowcem jest Mark Gellard, z którym Polka współpracowała już wcześniej.

Ile Hubert Hurkacz zarobił w Miami? Całkiem sporo

Czy jest spokrewniona z Karolem Linettym?

W mediach pojawiało się wiele spekulacji na temat tego, czy Magda Linette jest spokrewniona z piłkarzem Karolem Linettym. Zarówno piłkarz, jak i tenisistka wspierają się w mediach społecznościowych. Podczas mistrzostw świata w Rosji, Poznanianka opublikowała na Instagramie filmik adresowany do piłkarza reprezentacji Polski.

Dzięki za koszulkę Karol! Trzymam jutro kciuki za Ciebie i całą reprezentację! - napisała przed meczem Polski z Senegalem.

Instagram Wideo

Na odpowiedź piłkarza Torino FC nie trzeba było długo czekać. Kilka tygodni później Magda Linette miała wystartować w Wimbledonie. Karol Linetty nie pozostał dłużny i także życzył powodzenia tenisistce w mediach społecznościowych.

Cześć Magda! Jutro zaczynasz Wimbledon, trzymam kciuki! Powodzenia - napisał na Instagramie

Instagram Wideo

Magda i Karol nie są jednak spokrewnieni - jest to jedynie zbieżność nazwisk.

Tak wyglądała droga Igi Świątek na tenisowy szczyt

Jest fanką musicali

Magda Linette wyznała z jednym z wywiadów, że stara się zwiedzać miejsca, w których odbywają się turnieje tenisowe. Największą miłością pała do Nowego Jorku a jej ulubionym miejscem jest... Broadway.

Jestem ogromną fanką Nowego Jorku. Bardzo dużo się tam dzieje, mogę tam iść na wiele musicali, których jestem ogromną fanką - przyznała.

Linette - Aleksandrowa. Gdzie oglądać ćwierćfinał? Transmisja w tv i online

Zdjęcie Magda Linette / ADAM NURKIEWICZ / Getty Images

Zdjęcie Magda Linette / Robert Prange / Getty Images