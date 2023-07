"Zwykły" występ Coldplay, a tu... zjawia się legenda tenisa, fani oszaleli

Jeden z najpopularniejszych obecnie zespołów rockowych świata, Coldplay, wybrał się w wielką trasę promującą swój najnowszy album, "Music of the Spheres". Słynna grupa zawędrowała w końcu i do szwajcarskiego Zurychu, a tam... zupełnie zaskoczyła fanów i zaprosiła na scenę legendę tenisa Rogera Federera. Ten popisał się m.in. "solówką" z użyciem grzechotki, czym wprawił publikę w żywiołową reakcję.