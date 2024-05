Austriak przebojem wdarł się na światowe salony, od początku zachwycając kibiców swoją imponującą grą . Przez wiele lat startów Dominic Thiem uzyskał mnóstwo świetnych osiągnięć. Fani pamiętają go zwłaszcza z US Open 2020. Pandemiczny turniej układał się dla 30-latka fenomenalnie już od samego początku. Thiem błyskawicznie przechodził przez kolejne rundy i umacniał się tym samym mentalnie wraz z każdym kolejnym pojedynkiem. Seta w drodze do finału urwał mu tylko w trzeciej rundzie Marin Cilic. Najwyraźniej drobne niepowodzenie podziałało na Austriaka jak zimny prysznic, bo później koncertowo przechodził przez kolejne fazy, aż zagrał w spotkaniu decydującym o mistrzostwie.

Co to był za turniej. Thiem przełamał się po trzech przegranych finałach

Kibice liczyli na to, że Austriak pójdzie za ciosem i rozpocznie kapitalną serię. Jego kariera potoczyła się jednak zupełnie inaczej. Zawodnika skutecznie zastopowała kontuzja nadgarstka. Musiał on zrobić sobie długą przerwę, następnie zupełnie nie potrafił odzyskać rytmu. W międzyczasie spadał w rankingu ATP i miewał problemy z dużo niżej notowanymi rywalami. Uraz spokoju nie daje mu właściwie do dziś. Chociażby w marcu 2024 pokonał go Daniel Michalski. W kwietniu natomiast Thiemowi szans nie dał ówczesny 240. tenisista świata, Alejandro Moro Canas.