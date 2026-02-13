Po raz pierwszy od kilku lat w półfinałach zmagań w Dosze zabrakło nazwiska Igi Świątek. Odkąd Polka triumfowała w 2022 roku, później za każdym razem docierała do etapu najlepszej "4" imprezy w stolicy Kataru. Ta piękna passa dobiegła końca wczoraj, podczas pojedynku z Marią Sakkari. Raszynianka pewnie wygrała pierwszego seta, ale później nastąpił zwrot akcji, który przyniósł zwycięstwo Greczynki po niezwykle zaciętej końcówce trzeciej partii. W związku z tym turniejowa "1" pożegnała się tym razem z rozgrywkami już na etapie ćwierćfinału.

Piątkowe półfinały przyniosły nam następujące zestawienia: Maria Sakkari - Karolina Muchova oraz Jelena Ostapenko - Victoria Mboko. Najpierw rozegrano mecz z dolnej części drabinki. Reprezentantka Kanady po raz kolejny potwierdziła swój wielki talent i pokonała Łotyszkę 6:3, 6:2. Później na kort centralny w stolicy Kataru wyszły Greczynka oraz Czeszka. Tutaj otrzymaliśmy już dłuższą rywalizację, w której nie brakowało zwrotów akcji.

WTA Doha: Maria Sakkari kontra Karolina Muchova w półfinale

Mecz rozpoczął się od serwisu Sakkari. Pierwsze gemy panie przebrnęły bez większych problemów. Emocje nastały od stanu 1:1. Wówczas pojawiły się premierowe break pointy dla Muchovej. Mimo dwóch piłek na drugie "oczko" dla Marii, ostatecznie doszło do przełamania. Po zmianie stron zobaczyliśmy odpowiedź Greczynki. Kolejny istotny moment przypadł na siódme rozdanie. Wówczas zawodniczka z południowej Europy obroniła cztery okazje przeciwniczki na breaka i ponownie znalazła się z przodu.

To wydarzenia miało ogromny wpływ na następne minuty. Sakkari zdominowała kolejny fragment i w pewnej chwili prowadziła już 6:3, 2:0. Od tamtej pory nastąpił bolesny zwrot akcji dla Marii. Przegrała pięć gemów z rzędu, przez co to Muchova nagle znalazła się o jedno "oczko" od zwycięstwa w drugiej odsłonie. Greczynka walczyła do końca o powrót, w trakcie dziewiątego rozdania zdobyła powrotne przełamanie. Problem w tym, że nie zdołała potem utrzymać własnego podania, a co za tym idzie - wyrównać na 5:5. Czeszka triumfowała w partii 6:4 i zagwarantowała nam dalszy ciąg emocji.

Przynajmniej na papierze, bo w rzeczywistości reprezentantka naszych południowych sąsiadów kontynuowała dominację na korcie. Po tym, jak w drugim gemie zdobyła przełamanie, wracając ze stanu 0-30, Karolina zaczęła coraz bardziej uciekać przeciwniczce. W trakcie piątego rozdania obroniła break pointa i wyszła na 5:0. Po chwili wypracowała sobie meczbola przy serwisie Sakkari. Ostatecznie Greczynka uniknęła jednak tzw. bajgla, czyli seta przegranego do zera. Muchova zakończyła pojedynek przy swoim podaniu, triumfując 3:6, 6:4, 6:1.

Tym samym Karolina awansowała do siódmego finału w zawodowej karierze. Dotychczas zdobyła tylko jeden tytuł - w 2019 roku, pokonując Magdę Linette w decydującym starciu podczas WTA 250 w Seulu. Jutro powalczy zatem o swój największy skalp. Rywalką będzie Victoria Mboko, która postara się upolować drugie trofeum rangi "1000". Początek sobotniego finału w Dosze nie przed godz. 16:00 czasu polskiego.

Maria Sakkari Mike Stobe/Getty Images via AFP AFP

Karolina Muchova FATIH AKTAS / ANADOLU / Anadolu via AFP AFP

Victoria Mboko Minas Panagiotakis AFP