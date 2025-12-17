Zwycięstwo Linette, ale co się stało za chwilę. Polka znów na korcie, całkowity zwrot akcji

Rok temu występami w World Tennis League swój sezon zaczynała Iga Świątek. To zmagania o znaczeniu sparingowym, przygotowujące do rywalizacji w Australii, ale rywalizacja w Abu Zabi przyciągała największe gwiazdy. Termin też był bardziej korzystny, mniej więcej 7-10 dni przed początkiem United Cup czy WTA 500 w Brisbane.

Ten sezon zacznie się później, Iga Świątek swój pierwszy mecz w Sydney z Evą Lys zagra dopiero 5 stycznia. Nic więc dziwnego, że wolała "komercyjnie" zagrać 10 dni później w Shenzhen, a nie w Bengaluru. A tu w tym roku odbywa się World Tennis League.

Mamy jednak swoją przedstawicielkę w Indiach - to Magda Linette, która sezon zakończyła w połowie października. Odpoczęła od tenisa, po kilku tygodniach wróciła do zajęć. Skorzystała z oferty, jest podporą drużyny Falcons. W WTL mamy znów cztery drużyny, w składzie każdej są cztery osoby. Połowę uczestników stanowią jednak tym razem tenisiści i tenistki z Indii, co ma zachęcić kibiców do przyjścia na wielki stadion SM Krishna.

Magda Linette kontra Paula Badosa - drugie starcie. Tym razem jednak nie były same

W World Tennis League są cztery zespoły, każdy gra z każdym. W ramach meczów są cztery potyczki: dwie singlowe, mikst i debel. Liczą się nie tyle wygrane sety, ale... gemy. Im więcej, tym lepiej. Stąd 7:6 to wynik bardziej korzystny niż 6:0. A do tego, wzorem spotkań deblowych, przy równowagach decyduje jedna akcja.

Mecz Falcons - Eagles zaczęły panie: pierwszą drużynę reprezentowała Magda Linette, drugą - Paula Badosa. Poznanianka wygrała to nieco ponad półgodzinne starcie 6:4, dała swojej drużynie prowadzenie.

A za moment znów musiała pojawić się na korcie, podobnie zresztą jak Badosa. Rok temu Hiszpanka była w jednej drużynie ze Świątek, teraz jednej i drugiej partnerują mało znane tenisistki z Indii. Inaczej to wygląda u panów: w ekipie Falcons Polce partnerował Rohan Bopanna, z Badosą grał zaś Sumit Nagal.

Wydawało się, że Linette z Bopanną, dwukrotnym wielkoszlemowym mistrzem, będą tu faworytami. 45-latek ma już kończyć karierę, ale przecież raptem w zeszłym roku cieszył się z deblowego tytułu w Australian Open.

Tymczasem już na starcie jego serwis został przełamany, para Badosa/Nagal dołożyła dwa kolejne gemy. We wszystkich było 40-40, decydowała więc ta jedna akcja. I dopiero Linette zdołała przy swoim serwisie przełamać tę niemoc.

Tyle że na niewiele to się zdało. Bopanna nie imponował przy siatce, owację publiczności wywołał przy stanie 1:5 i 15-40, returnując daleko z boku piłkę po serwisie Badosy. Za moment świetnym minięciem Nagala popisała się Linette - była więc równowaga. Hiszpanka miała jeszcze jedną szansę serwisową, toczyła krosową wymianę z Polką - Magda tym razem przegrała.

Falcons przegrali więc 1:6, w meczu zrobiło się 7:10. Sytuację poprawił debel Bopanna/Daniił Miedwiediew - pokonali parę Gael Monfils/Nagal 6:2. Starcie kończyli singliści: Miedwiediew był faworytem potyczki z Francuzem, ale to jednak Monfils triumfował 6:3.

Zespół Eagles wygrał więc 18:16. A ponieważ w pierwszej potyczki Hawks pokonali Kites 25:21, to zespół Linette po pierwszym dniu zamyka tabelę.

