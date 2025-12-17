Partner merytoryczny: Eleven Sports

Zwycięstwo Linette, ale co się stało za chwilę. Polka znów na korcie, całkowity zwrot akcji

Andrzej Grupa

Po dwumiesięcznej przerwie Magda Linette znów pojawiła się na korcie w imprezie tenisowej - w World Tennis League pokonała 6:4 Paulę Badosę. I dała tym samym aż sześć punktów swojej drużynie Falcons. To nie był jednak koniec ich rywalizacji. Nie minął nawet kwadrans, a znów pojawiły się na korcie w Bengaluru. Tym razem nie były same. A z końcowego triumfu cieszyła się Hiszpanka. Mało tego, znacząco zmienił się rezultat całego spotkania. Wyjaśniamy, dlaczego tak się stało.

Zawodniczka tenisowa skoncentrowana na odbiciu piłki wykonuje dynamiczne uderzenie dwuręcznym backhandem na korcie tenisowym. Ubrana w jasny strój sportowy oraz czapkę z daszkiem, z wyrazem determinacji na twarzy.
Magda LinetteFrey/TPNGetty Images

Rok temu występami w World Tennis League swój sezon zaczynała Iga Świątek. To zmagania o znaczeniu sparingowym, przygotowujące do rywalizacji w Australii, ale rywalizacja w Abu Zabi przyciągała największe gwiazdy. Termin też był bardziej korzystny, mniej więcej 7-10 dni przed początkiem United Cup czy WTA 500 w Brisbane.

Ten sezon zacznie się później, Iga Świątek swój pierwszy mecz w Sydney z Evą Lys zagra dopiero 5 stycznia. Nic więc dziwnego, że wolała "komercyjnie" zagrać 10 dni później w Shenzhen, a nie w Bengaluru. A tu w tym roku odbywa się World Tennis League.

    Mamy jednak swoją przedstawicielkę w Indiach - to Magda Linette, która sezon zakończyła w połowie października. Odpoczęła od tenisa, po kilku tygodniach wróciła do zajęć. Skorzystała z oferty, jest podporą drużyny Falcons. W WTL mamy znów cztery drużyny, w składzie każdej są cztery osoby. Połowę uczestników stanowią jednak tym razem tenisiści i tenistki z Indii, co ma zachęcić kibiców do przyjścia na wielki stadion SM Krishna.

    Magda Linette kontra Paula Badosa - drugie starcie. Tym razem jednak nie były same

    W World Tennis League są cztery zespoły, każdy gra z każdym. W ramach meczów są cztery potyczki: dwie singlowe, mikst i debel. Liczą się nie tyle wygrane sety, ale... gemy. Im więcej, tym lepiej. Stąd 7:6 to wynik bardziej korzystny niż 6:0. A do tego, wzorem spotkań deblowych, przy równowagach decyduje jedna akcja.

    Mecz Falcons - Eagles zaczęły panie: pierwszą drużynę reprezentowała Magda Linette, drugą - Paula Badosa. Poznanianka wygrała to nieco ponad półgodzinne starcie 6:4, dała swojej drużynie prowadzenie.

    Kobieta z wyraźnym wyrazem zmęczenia lub zatroskania na twarzy, trzymająca dłoń przy skroni, siedzi przed mikrofonem na tle pomarańczowej ścianki z logotypami, sugerującej wydarzenie sportowe lub konferencję prasową.
    Magda LinetteFoto Olimpik/Nur Photo via AFPAFP

    A za moment znów musiała pojawić się na korcie, podobnie zresztą jak Badosa. Rok temu Hiszpanka była w jednej drużynie ze Świątek, teraz jednej i drugiej partnerują mało znane tenisistki z Indii. Inaczej to wygląda u panów: w ekipie Falcons Polce partnerował Rohan Bopanna, z Badosą grał zaś Sumit Nagal.

    Wydawało się, że Linette z Bopanną, dwukrotnym wielkoszlemowym mistrzem, będą tu faworytami. 45-latek ma już kończyć karierę, ale przecież raptem w zeszłym roku cieszył się z deblowego tytułu w Australian Open.

      Tymczasem już na starcie jego serwis został przełamany, para Badosa/Nagal dołożyła dwa kolejne gemy. We wszystkich było 40-40, decydowała więc ta jedna akcja. I dopiero Linette zdołała przy swoim serwisie przełamać tę niemoc.

      Tyle że na niewiele to się zdało. Bopanna nie imponował przy siatce, owację publiczności wywołał przy stanie 1:5 i 15-40, returnując daleko z boku piłkę po serwisie Badosy. Za moment świetnym minięciem Nagala popisała się Linette - była więc równowaga. Hiszpanka miała jeszcze jedną szansę serwisową, toczyła krosową wymianę z Polką - Magda tym razem przegrała.

      Falcons przegrali więc 1:6, w meczu zrobiło się 7:10. Sytuację poprawił debel Bopanna/Daniił Miedwiediew - pokonali parę Gael Monfils/Nagal 6:2. Starcie kończyli singliści: Miedwiediew był faworytem potyczki z Francuzem, ale to jednak Monfils triumfował 6:3.

      Zespół Eagles wygrał więc 18:16. A ponieważ w pierwszej potyczki Hawks pokonali Kites 25:21, to zespół Linette po pierwszym dniu zamyka tabelę.

      Kobieta w sportowym stroju i białym daszku śledzi z koncentracją zbliżającą się piłkę tenisową na tle niebieskiego kortu.
      Magda LinetteWANG ZHAO AFP
