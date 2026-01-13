Zwycięstwo Fręch, mecz Raducanu przerwany. Hitu z Polką i tak nie będzie

Magdalena Fręch nieźle spisywała się już w Brisbane - pokonała tam po zaciętym boju Marketę Vondrousovą, później nieznacznie przegrała równie zacięte spotkanie z Lindą Noskovą. Te dwa pojedynki trwały w sumie niemal sześć godzin, z ulgą można było więc przyjąć wynik spotkania z pierwszej rundy WTA 250 w Hobart - na Tasmanii w zaledwie 65 minut ograła Elsę Jacquemot 6:4, 6:0.

I wszystko byłoby w porządku, gdyby nie fakt, że już po pierwszym secie Łodzianka poprosiła o przerwę medyczną, a później o to samo wnioskowała w trakcie drugiej partii. Można było liczyć na to, że skoro dograła mecz do końca bez większego kłopotu, to w środę przystąpi do starcia z Emmą Raducanu lub Camilą Osorio o ćwierćfinał.

Rozwiń

Tyle że tego spotkania zabrakło już w planie gier na środę, którzy organizatorzy ogłosili jeszcze przed rozpoczęciem spotkania Brytyjki z Kolumbijką. I to było zastanawiające, wskazywało na wycofanie się z gry Fręch, bo nie było możliwości przeniesienia starcia na kolejny dzień.

Z prostego powodu: Australian Open rusza w niedzielę, w sobotę w Hobart czy Adelajdzie muszą zostać rozegrane potyczki finałowe.

Niestety, wkrótce te doniesienia się potwierdziły. A co ciekawsze, Raducanu z Osorio też swojego meczu nie dokończyły. Z kolei Magda Linette nie wyszła nawet na kort - jeśli chce odnieść sukces na Tasmanii, w środę będzie musiała zagrać dwa razy.

Problem Magdaleny Fręch. Możliwa kontuzja tuż przed Australian Open

Na platformie X informację o urazie reprezentantki Polski potwierdził Dominik Senkowski, który skontaktował się z trenerem zawodniczki Andrzejem Kobierskim. W środę Fręch będzie miała diagnostykę, wtedy okaże się, czy uraz jest poważny.

Rozwiń

A co się stało ze starciem Raducanu vs Osorio? Zaczęło się zgodnie z planem, jako pierwsze w sesji wieczornej. Czyli po godz. 18.30 czasu środkowo-australijskiego, w Polsce było po 8.30.

Była mistrzyni US Open dość pewnie wygrała pierwszego seta 6:3, choć nie grała imponująco. Dominowała jednak siłowo nad Kolumbijką, której samo bieganie nie wystarczało.

W drugiej partii kompletnie siadł jednak serwis Emmy, takie sytuacje widzieliśmy już przecież jesienią w turniejach w Chinach. A wtedy ona sama zaczynała się całkowicie gubić. Przy stanie 1:2 i przewadze Osorio na 1:3 Raducanu nagle usiadła na ławce, uznała, że skoro z nieba spadły pierwsze krople, to na korcie jest już niebezpiecznie. Kolumbijka była zaskoczona, mecz na moment został przerwany. Za chwilę zawodniczki go wznowiły, mocnym forhendem Osorio podwyższyła na 3:1.

Emma Raducanu RICH STORRY / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP AFP

Przy stanie 2:4 i 15-30, z perspektywy Raducanu, sytuacja się powtórzyła. Emma znów zeszła do ławki, tym razem spotkanie zostało przerwane na ponad godzinę. Wznowiono je, zagrały kilka punktów i... rozpadało się na dobre.

Mecz zostanie dokończony w środę, jako drugi w sesji dziennej. A ta, która wygra, od razu awansuje do ćwierćfinału - z uwagi na walkower od Fręch.

Rozwiń

Gorzej wygląda sytuacja z Magdą Linette - Poznanianka miała wyjść zaraz po zakończeniu spotkania Raducanu - Osorio. I nie wyszła.

Zagra również w środę (o godz. 3 w nocy polskiego czasu), a jeśli pokona Oksanę Sielechmietjewą, to o godz. 8.30 czeka ją mecz o ćwierćfinał z Xinyu Wang.

Magdalena Fręch Foto Olimpik / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP

Emma Raducanu Clive Brunskill AFP

Naomi Osaka zaspokaja swoją potrzebę prędkości na torze gokartowym w Australii © 2025 Associated Press