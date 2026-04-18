Mecz z Mirrą Andriejewą był dla Igi Świątek pierwszym poważniejszym testem pod wodzą nowego trenera - Francisco Roiga. Przez długi czas spotkanie układało się dobrze z perspektywy Raszynianki. Nawet gdy przegrała końcówkę drugiego seta, wydawało się, że opanowała sytuację na początku trzeciego. Nasza reprezentantka posiadała break pointa na 3:0. Od tamtej pory nastąpił słabszy fragment w grze 24-latki. Rosjanka doszła do głosu i wygrała pięć gemów z rzędu. Konsekwentnie wykorzystywała swoje okazje na returnie i fakt, że serwis 4. rakiety świata słabł z każdą partią. Ostatecznie to turniejowa "6" zwyciężyła 3:6, 6:4, 6:3 i zameldowała się w półfinale WTA 500 w Stuttgarcie.

Tenisistka z Krasnojarska posiadała niespełna dobę na to, by zregenerować się przed kolejną rywalizacją. Jeszcze mniej czasu dostała jednak jej przeciwniczka - Jelena Rybakina. Reprezentantka Kazachstanu rozegrała intensywny pojedynek z Leylah Fernandez, który zakończył się dopiero kilkadziesiąt minut przed północą. Rozstawiona z "1" zawodniczka była o włos od odpadnięcia z rozgrywek. Kanadyjka wygrała pierwszego seta po tie-breaku, potem miała 4:2 w drugim oraz 5:3 w trzecim, otrzymując też po drodze dwa meczbole. Finalnie ze zwycięstwa cieszyła się jednak mistrzyni tegorocznego Australian Open, zwyciężając 6:7(5), 6:4, 7:6(6). Dzięki temu w dzisiejszym półfinale dostaliśmy zestawienie pomiędzy Rybakiną i Andriejewą.

Jelena Rybakina kontra Mirra Andriejewa w półfinale

Mecz rozpoczął się od serwisu Rybakiny. W pierwszych minutach obie tenisistki pewnie utrzymały swoje podania. Więcej emocji pojawiło się od trzeciego gema. Wówczas obserwowaliśmy premierową walkę na przewagi, ale finalnie Jelena nie musiała bronić break pointów. Okazje na przełamanie nastały po zmianie stron. Wtedy reprezentantka Kazachstanu miała dwie piłki z rzędu na 3:1. "Oczko" na returnie zgarnęła jednak dopiero w trakcie szóstego rozdania. Andriejewa nie wykorzystała prowadzenia 30-15, przegrała trzy akcje z rzędu. Zrobiło się 4:2 dla turniejowej "1".

Mistrzyni tegorocznego Australian Open nie poszła za ciosem. Po ośmiu gemach był już remis i gra o zwycięstwo w premierowej odsłonie została zainaugurowana na nowo. W pewnym momencie wydawało się, że obie rozegrają tie-breaka, ale dwunaste rozdanie okazało się ostatnim w tej partii. Wówczas Rybakina wywarła presję na 18-latce, wypracowała sobie dwa setbole. Już przy pierwszym błąd zanotowała Rosjanka. Dzięki temu turniejowa "1" zapisała na swoim koncie wynik 7:5 w premierowej części pojedynku.

Reprezentantka Kazachstanu nie zwalniała tempa i kolekcjonowała kolejne "oczka" z rzędu na starcie kolejnej fazy spotkania. W drugim gemie Mirra posiadała trzy okazje na 1:1, ale żadnej z nich nie wykorzystała. Wiceliderka rankingu konsekwentnie uciekała z wynikiem, w pewnym momencie zrobiło się już 5:0. Andriejewa dorzuciła jeszcze honorowe rozdanie na swoje konto, ale na więcej Rybakina już nie pozwoliła. Turniejowa "1" wyeliminowała z rozgrywek pogromczynię Igi Świątek, zwyciężając 7:5, 6:1. W taki oto sposób dobiegła końca seria siedmiu wygranych meczów z rzędu przez Rosjankę. Rywalką Kazaszki w niedzielnym finale WTA 500 w Stuttgarcie będzie Karolina Muchova. Początek spotkania o godz. 13:00.

Jelena Rybakina

Mirra Andriejewa

Karolina Muchova

