Zwycięski finał w Indian Wells. Świątek tuż przed Sabalenką. Bariera przełamana
Aryna Sabelnka sięgnęła po swój pierwszy tytuł na kortach w Indian Wells. Liderka światowego rankingu po zaciętym boju pokonała w finale Jelenę Rybakinę 3:6, 6:3, 7:6(6). Tym samym Białorusinka wkroczyła do wąskiego grona tenisistek, które mogą się pochwalić co najmniej 10 triumfami w turniejach rangi WTA 1000. Od dłuższego czasu jest tam już Iga Świątek.
To był rewanż za finał tegorocznej edycji Australian Open. Na antypodach górą okazała się Jelena Rybakina. Teraz musiała uznać wyższość Białorusinki, ulegając jej 6:3, 3:6, 6:7(6).
Aryna Sabalenka wygrała kalifornijską imprezę po raz pierwszy w karierze. Potrzebowała do tego 151 minut. Dzięki zwycięstwu weszła do elitarnej grupy, w której odnajdujemy Igę Świątek.
Aryna Sabalenka triumfuje w Indian Wells. To jej jubileuszowy tytuł w formacie WTA 1000. Cztery nazwiska na liście
Jak informuje serwis OptaAce, Sabalenka jest czwartą tenisistką, która ma na koncie przynajmniej 10 wygranych turniejów rangi WTA 1000 (format wprowadzony w 2009 roku). Wcześniej tę barierę przełamały Serena Williams (13 tytułów), Iga Świątek (11) oraz Victoria Azarenka (10).
Polka do tej pory dobrze kojarzyła wizyty w Indian Wells. Wcześniej zawsze docierała tu przynajmniej do półfinału. A w latach 2022 i 2024 okazywała się bezkonkurencyjna.
Tym razem rywalizację zakończyła na ćwierćfinale. W tej fazie zmagań musiała uznać wyższość Rybakiny. Statystycy natychmiast odnotowali, że dla Raszynianki to piąta z kolei porażka z rywalką notowaną w czołowej "10" rankingu WTA.
Iga zapłaciła za to utratą miana drugiej rakiety świata. W zestawieniu wyprzedziła ją reprezentantka Kazachstanu. Ale wskutek finałowej porażki z Sabalenką będzie miała tylko 370 punktów przewagi nad Polką. Gdyby sięgnęła po tytuł, ten dystans wynosiłby dokładnie 720 "oczek".
Świątek sposobi się obecnie do startu w Miami Open. Turniej organizowany na Florydzie zostanie rozegrany w dniach 17-29 marca.