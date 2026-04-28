Za nami wszystkie mecze czwartej rundy turnieju WTA 1000 w Madrycie, a w grze o tytuł pozostały tylko dwie tenisistki z czołowej "10" światowego rankingu - Aryna Sabalenka i Mirra Andriejewa. Coco Gauff musiała uznać wyższość Lindy Noskovej, Iga Świątek z powodu choroby skeczowała w starciu z Ann Li. Dość nieoczekiwanie za burtą hiszpańskiego "tysięcznika" znalazła się również Jelena Rybakina.

Kazaszka do Madrytu przyleciała jako świeżo upieczona triumfatorka turnieju w Stuttgarcie, była więc upatrywana w roli jednej z kandydatek do zwycięstwa także w Hiszpanii. Wiceliderka rankingu od początku zmagań jednak nie prezentowała się aż tak pewnie, jak można się było spodziewać, Elenę-Gabrielę Rusę i Qinwen Zheng pokonała po rozegraniu trzysetowej batalii.

O ćwierćfinał Rybakina zagrała z 25-letnią Anastazją Potapową - urodzona w Rosji, ale od niedawna reprezentująca Austrię tenisistka, znana jest ze swoich kontrowersyjnych zachowań. W przeszłości, już po rozpoczęciu wojny w Ukrainie, dumnie paradowała po korcie w koszulce Spartaka Moskwa, prowokowała też kibiców podczas turnieju w Rzymie. Swego czasu więcej niż o jej grze mówiło się o skandalach, ostatnio jednak forma 56. rakiety świata rośnie, czego potwierdzeniem było dotarcie do finału w Linzu (tam uległa Andriejewej).

Potapowa w Madrycie może mówić o dużym szczęściu, ponieważ wprawdzie przegrała w finale kwalifikacji, ale po wycofaniu Madison Keys weszła do drabinki jako "szczęśliwa przegrana". Szansę wykorzystuje, bo wyeliminowała już Shuai Zhang i Jelenę Ostapenko, a w czwartej rundzie sprawiła sensację w starciu z Rybakiną. Pokonała drugą rakietę świata w dwóch setach 7:6(8), 6:4 i zameldowała się w ćwierćfinale turnieju rangi WTA 1000.

WTA 1000 w Madrycie. Anastazja Potapowa wprost po pokonaniu Jeleny Rybakiny

Potapowa po zakończeniu meczu odniosła się do zwrotu akcji z jej udziałem i dołączenia do drabinki głównej dzięki wycofaniu jednej z rywalek.

"Dostałam drugą szansę podczas tego turnieju i myślę, że wykorzystuję ją całkiem (dobrze). Po prostu cieszę się, że tu jestem" - mówiła podczas wywiadu udzielonego na korcie, cytowana przez WTA.

Jak zauważa WTA, reprezentantka Austrii jest pierwszą "szczęśliwą przegraną", która dotarła do ćwierćfinału turnieju w Madrycie od jego powstania w 2009 roku, a także trzecią, która dotarła do ćwierćfinału WTA 1000 w tym sezonie, po Elisabeccie Cocciaretto w Dosze i Antonii Ruzić w Dubaju.

Sensacyjna pogromczyni Rybakiny odniosła się też do sytuacji z końcówki pierwszego seta, gdy przypieczętowała zwycięstwo w tie-breaku bekhendem, po czym upadła na kort. Po chwili na kolanie tenisistki pojawiła się krew, później okazało się, że całe zdarzenie mogło dla Potapowej zakończyć się fatalnie.

Prawie złamałam wszystkie palce. Krwawiłam z kolana. Ale w tamtej chwili to tylko odruchy. Nie myślisz o tym, co robisz, po prostu to robisz. Twoje ciało to robi, a mózg całkowicie się wyłącza. Jestem wdzięczna, że nie miałam czasu, żeby się nad tym za bardzo zastanawiać i że po prostu to zrobiłam

Urodzona w Rosji zawodniczka rzuciła też swego rodzaju wyzwanie rywalkom. Z jednej strony bowiem skomplementowała Rybakinę, określając ją "obecnie jedną z najlepszych tenisistek", ale jednocześnie zapowiedziała, że jej marzeniem jest dogonienie światowej czołówki, czyli nie tylko Rybakiny, ale też m.in. Aryny Sabalenki i Igi Świątek.

"Oczywiście jestem wdzięczna za to zwycięstwo, ale nie chcę się zatrzymywać. Chcę się dalej rozwijać i być może w międzyczasie zbliżyć do tych dziewczyn" - zadeklarowała.

Potapowa o półfinał zagra z Karoliną Pliskovą.

Anastazja Potapowa

Jelena Rybakina

Jelena Rybakina

