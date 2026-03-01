Wielkimi krokami zbliża się kolejny turniej rangi WTA 1000 w sezonie, a mianowicie BNP Paribas Open, znany też jako Indian Wells. Na kort wrócą Iga Świątek i Aryna Sabalenka, które swoje rywalki poznają 2 marca, wtedy bowiem rozlosowana zostanie drabinka turniejowa. Zmagania oficjalnie rozpoczną się w środę, ale już w niedzielę czekają nas pierwsze emocje, tego dnia bowiem ruszają kwalifikacje.

Czołowe tenisistki świata są już w Kalifornii, na korcie pojawiła się już m.in. Iga Świątek, w nocy z soboty na niedzielę czasu polskiego udostępniła na InstaStories zdjęcie z treningu. Formę szlifują także jej rywalki, o czym donoszą organizatorzy BNP Paribas Open. Na oficjalnym profilu imprezy w mediach społecznościowych poinformowano o starciu Jeleny Rybakiny z Amandą Anisimovą.

Kazaszka w sezon weszła kapitalnie, wprawdzie w ćwierćfinale turnieju WTA 500 w Brisbane musiała uznać wyższość Karoliny Muchovej, ale już w wielkoszlemowym Australian Open nie miała sobie równych - w wielkim finale pokonała Arynę Sabalenkę. I jako jedna z faworytek udała się do Dohy, tam przeżyła jednak rozczarowanie, bo w ćwierćfinale uległa Victorii Mboko.

Jeszcze gorzej będzie wspominała turniej w Dubaju, gdzie pod nieobecność Świątek i Sabalenki była rozstawiona z "1". Rybakina skreczowała w meczu trzeciej rundy z Antonią Ruzić, żegnając się z marzeniami o tytule. Do Kalifornii przyleciała więc z apetytem, by wywalczyć kolejne trofeum w sezonie. Szczególnie, że zna smak triumfu w Indian Wells, wygrała ten turniej w 2023 roku.

Indian Wells. Jelena Rybakina trenowała z Amandą Anisimovą

Kazaszka na korcie spotkała się z Amandą Anisimovą, czyli finalistką ubiegłorocznego US Open. I w ramach treningu rozegrała z nią 10-punktowego tie-breaka, w którym na początku prezentowała się wręcz wybornie, prowadziła 7-2. Wówczas jednak doszło do zwrotu tak imponującego, że kibiców tenisa postanowili poinformować o tym organizatorzy turnieju.

Amerykanka w kolejnych minutach oddała tylko jeden punkt, a pod koniec tie-breaka objęła prowadzenie i przypieczętowała zwycięstwo w tej gierce treningowej, potwierdzając, że jest dobrze dysponowana przed startem turnieju WTA 1000.

Anisimova do Kalifornii przyleciała po przyzwoitym w jej wykonaniu występie w Dubaju (dotarła do półfinału), wcześniej skreczowała w drugiej rundzie turnieju WTA 1000 w Dosze. Australian Open zakończyła z kolei na etapie ćwierćfinału, wówczas pokonała ją Jessica Pegula. Anisimova wciąż więc czeka na kolejny w karierze singlowy finał WTA, po raz ostatni osiągnęła ten etap rozgrywek w październiku ubiegłego roku, gdy wygrała "tysięcznik" w Pekinie.

