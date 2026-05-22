Emma Navarro, która jest rówieśniczką Igi Świątek (jest o 13 dni starsza od Polki), największy sukces w karierze osiągnęła na początku marca ubiegłego roku, wygrała wówczas turniej WTA 500 w Meridzie. Amerykanka na meksykańskich kortach pokazała się z kapitalnej strony, po drodze do finału nie straciła żadnego seta, oddała rywalkom tylko 15 gemów. A w meczu o trofeum wręcz rozbiła Emilianę Arango (6:0, 6:0).

Później Amerykanka już tak nie zachwycała, była w stanie co najwyżej osiągnąć ćwierćfinał turnieju. Wypadła też z czołowej dziesiątki rankingu WTA, a w 2026 roku tylko w Adelajdzie wygrała dwa mecze z rzędu. Później zaliczyła serię nieudanych występów, nie szło jej też na mączce, bo w Rzymie przegrała już pierwsze spotkanie (jako rozstawiona zaczęła od drugiej rundy), w Trophee Clarins w Paryżu (WTA 125), poległa na tym samym etapie.

Świadkami "przebudzenia" tenisistki z Nowego Jorku jesteśmy w Strasburgu, gdzie trwa turniej WTA 500 rozgrywany u progu wielkoszlemowego Roland Garros. Navarro, notowana obecnie na 39. miejscu w światowym zestawieniu, zaczęła zmagania we Francji od ogrania Sary Bejlek (6:1, 6:4), później wyeliminowała swoją rodaczkę, rozstawioną z "3" Ivę Jovic. A w ćwierćfinale trafiła na Shuai Zhang, z którą miała rachunki do wyrównania.

To właśnie z Chinką amerykańska zawodniczka zmierzyła się w tegorocznym turnieju w Meridzie, gdzie miałą bronić tytułu. I dość nieoczekiwanie to Zhang triumfowała w dwóch setach (6:4, 6:4). Navarro stanęła więc przed okazją do zrewanżowania się rywalce za porażkę w miejscu, w którym jeszcze rok temu była bezkonkurencyjna.

WTA Strasburg. Udany rewanż w meczu Emma Navarro - Shuai Zhang

Zhang do drabinki turnieju w Strasburgu weszła jako "szczęśliwa przegrana" eliminacji, a szansę początkowo wykorzystywała, bo pokonała Cristinę Bucsę i Diane Parry. W starciu z Navarro również była o krok od wywalczenia awansu, pierwszego seta wygrała pewnie, bo w stosunku 6:2, chociaż musiała trochę się natrudzić, bo rywalka wybroniła po drodze cztery piłki setowe.

W drugiej partii gra stała się bardziej wyrównana, Navarro po przełamaniu rywalki prowadziła już 3:1. Nie była jednak w stanie utrzymać tej przewagi, sama myliła się przy własnym podaniu, aż finalnie Chince udało się doprowadzić do remisu (4:4). Zhang poszła za ciosem, bez straty punktu przełamała Amerykankę, przy własnym podaniu i stanie 30:30 była o dwie piłki od przypieczętowania zwycięstwa. Navarro wyszła jednak z opresji, podobnie jak przy stanie 6:5 dla Zhang, gdy sytuacja się powtórzyła. Finalnie tenisistka z Nowego Jorku wygrała po tie-breaku.

Wygrany set w tak trudnych okolicznościach wyraźnie podbudował mistrzynię ubiegłorocznego turnieju w Meridzie, bo ta wprawdzie przegrała dwa kolejne gemy, ale szybko odzyskała kontrolę nad wydarzeniami na korcie. Dwukrotnie przełamała Chinkę, przy prowadzeniu 3:2 wybroniła dwa break pointy i pewnie zmierzała po zwycięstwo. Ostatecznie przypieczętowała je po 149 minutach walki, po raz pierwszy od marca ubiegłego roku meldując się na tym etapie turnieju. W półfinale zmierzy się ze swoją rodaczką, Ann Li, w drugim półfinale dojdzie do starcia Victorii Mboko z Jaqueline Crisitan.

Navarro po turnieju w Strasburgu czeka wielkoszlemowy Roland Garros, w pierwszej rundzie zagra z Janice Tjen, w drugiej może ponownie czekać ją starcie z Ivą Jovic.

Emma Navarro Yuichi YAMAZAKI / AFP AFP

Shuai Zhang AFP

Emma Navarro DAVID GRAY / AFP AFP





Alex de Minaur - Luciano Darderi. Skrót meczu. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport