Zwrot akcji po porażce Sabalenki. Zaskakujące wyznanie, już padła obietnica

Za Aryną Sabalenką kolejna spora wpadka w obecnie trwającym sezonie. Dla czołowej rakiety globu dzisiejsze starcie było dopiero trzecim przegranym meczem w 2026 roku. Sorana Cirstea znajduje się poza TOP 20 kobiecego rankingu. Dodatkowo Białorusince przeszkadzały problemy zdrowotne. Potyczka została na moment przerwana ze względu na interwencję fizjoterapeutki.

Mińszczanka ostatecznie dokończyła starcie, ale co z tego, skoro przegrała je 6:2, 3:6, 5:7 i może pakować się do domu. Z kolei dla Rumunki to jeden z najcenniejszych triumfów w karierze. Karierze, która niebawem dobiegnie końca, o czym wspominaliśmy na wstępie. Właśnie ten temat padł podczas tradycyjnego pomeczowego wywiadu na korcie. "Może jeśli wygram ten turniej, obiecuję, że o tym pomyślę" - odparła ze śmiechem doświadczona zawodniczka.

Cirstea lepsza od Sabalenki. To wcale nie musi być koniec, szansa na życiowy wynik

Kibice nie mieliby zapewne nic przeciwko, gdyby doszło do zwrotu akcji i zmiany decyzji. 36-latka stoi zresztą przed szansą, by wykręcić życiowy wynik w rankingu WTA. Póki co Sorana Cirstea najwyżej plasowała się na 21. lokacie. "Jestem bardzo szczęśliwa z tego zwycięstwa. Myślę, że dziś zagrałam naprawdę dobrze. Naprawdę bardzo ciężko pracuję. Miło jest mieć taki rezultat jako nagrodę" - przyznała usatysfakcjonowana Rumunka.

Nie zabrakło także słów uznania dla Aryny Sabalenki. "To niesamowita zawodniczka. Nie potrzebuje przedstawienia. Jest numerem jeden na świecie" - oznajmiła. Białorusinka tegorocznego turnieju w Rzymie na pewno jednak nie wygra. A Sorana Cirstea niebawem zmierzy się o ćwierćfinał z Lindą Noskovą. Czeszka w Wiecznym Mieście nie przegrała choćby seta, więc szykuje się naprawdę ciekawe widowisko.

"Jeszcze raz dziękuję za to, że sprawiliście, że poczułam się tu w Rzymie tak mile widziana. To niesamowite, co czuję tutaj, w Rzymie. Dlatego wciąż gram, dla tych emocji, dla tego wsparcia, dla ludzi" - podsumowała 36-latka.

Sorana Cirstea w turnieju WTA 250 w Klużu-Napoce zagrała z Tamarą Zidansek

