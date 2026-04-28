Zostały już tylko Sabalenka z Andriejewą. Dwa sety. Rosjanka gra dalej

Takiego pogromu faworytek na Caja Magica naprawdę trudno było się w tym roku spodziewać. Igę Świątek zmogła choroba, tak jednak należy tłumaczyć główny powód jej porażki z Ann Li. A gdyby nie to, być może dziś na Manolo Santana Stadium to właśnie ona przystąpiłaby do starcia z Mirrą Andriejewą.

Rosjanka po raz pierwszy błysnęła w zawodowym tourze trzy lata temu, właśnie w Madrycie. Miała niecałe 16 lat, gdy pokonała tu w pierwszej rundzie Leylah Fernandez, a w drugiej - Beatriz Haddad Maię. I dzień po 16. urodzinach Magdę Linette, zanim w 1/8 finału nie zatrzymała jej Aryna Sabalenka.

To właśnie Andriejewa i Sabalenka przeszły w tym roku jako jedyne z najlepszej dziesiątki sito 1/8 finału. Swoje występy na tym etapie zakończyły zaś m.in. Jelena Rybakina i Coco Gauff.

WTA 1000 w Madrycie. Pierwszy ćwierćfinał na Caja Magica. Mirra Andriejewa kontra Leylah Fernandez

O ćwierćfinał Rosjanka mierzyła się dziś na głównym obiekcie Caja Magica właśnie z Leylah Fernandez - to od potyczki z Kanadyjką zaczęła się jej piękna przygoda z głównym cyklem WTA. Później rywalizowały jeszcze tylko raz, jesienią 2023 roku w Hongkongu, wtedy lepsza okazała się Kanadyjka.

Mirra w poniedziałek zagrała bardzo przeciętne spotkanie z Anną Bondar, potwornie się męczyła, zdołała jednak wygrać tę niemal trzygodzinną batalię - 7-5 w tie-breaku trzeciego seta. A Leylah, która już w Stuttgarcie spisywała się bardzo dobrze, miała i więcej czasu na odpoczynek, i też mniejszy wysiłek za sobą. Ona bowiem dość gładko uporała się z Li, czyli zawodniczką, która wyeliminowała Igę Świątek.

Kanadyjska finalistka US Open z 2021 roku zaczęła świetnie - dobrze serwowała, a już w drugim gemie miała cztery szanse na breaka. Wtedy się nie udało, ale za moment już tak. Andriejewa została przełamana, było 1:3 z jej perspektywy. I od razu ukazała się cała jej frustracja. A chodziło o akcję przy stanie 0-15, Fernandez trafiła drajwem gdzieś w okolice linii, choć wydawało się, że piłka jednak o nią nie zahaczyła. Aut nie został wywołany, elektroniczna grafika pokazała, że jednak był kontakt z linią. Rosjanka patrzyła bezradna, za chwilę popełniła kolejny błąd, wkrótce straciła gema. A po następnym było już 1:4.

Kanadyjka była więc na dobrej drodze do triumfu w pierwszym secie. Nie przypilnowała jednak gema numer sześć, Rosjanka wywalczyła breaka. Także i dlatego, że Leylah niepotrzebnie chyba podejmowała ryzykowne decyzja o atakach. Kanadyjka miała jeszcze dwa break pointy na 5:3, po kilkuminutowej przerwie spowodowanej zasłabnięciem kibica, ale właśnie wtedy nastolatka pokazała, dlaczego jest w TOP 10 światowego rankingu.

Mirra miała kilka minut fenomenalnej gry, wyrwała tego gema, później miała trzy szanse na przełamanie Fernandez na 6:5, od stanu 0-40, patrząc ze strony Kanadyjki. Leylah postawiła wszystko na jedną kartę, doprowadziła do równowagi. By później jednak tego gema wygrać. A w następnym uzyskała trzy piłki setowe. I właśnie wtedy Mirra pokazała cały swój kunszt - to, co ją wyróżnia. I sprawia, że jest w światowej czołówce. Doprowadziła do tie-breaka, wygrała go bardzo pewnie 7-1.

Wydawać by się mogło, że nastolatka z Krasnojarska może już grać swobodniej, na luzie. Nic bardziej mylnego. Już w trzecim gemie zaczęła swój coś krzyczeć w kierunku swojego boksu, była zdenerwowana. A Conchita Martinez wyraźnie pokazywała jej, że ma się uspokoić. I skupić na grze. Trudno było bowiem zrozumieć tę irytację, nawet przy fakcie, że dwukrotnie została przełamana. Bo za moment te straty odrabiała.

Obie grały nierówno, niemniej to Leylah częściej się myliła. A Mirra częściej popisywała się kapitalnymi akcjami. I choć nie grała wybitnie, to jednak ona przepchnęła ten awans. Zdecydował break w ósmym gemie. Andriejewa triumfowała 7:6 (1), 6:3 - i może czekać na ruch Sabalenki, która w wieczornej sesji zmierzy się z Hailey Baptiste. A jeśli wygra, to w czwartek zagrają o finał.

Felix Auger-Aliassime - Alexander Blockx. Skrót meczu. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport