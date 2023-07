Wygwizdana Kostiuk, wygwizdana Azarenka. Kibice sfrustrowani, nie rozumieli tego zachowania

Są za to tenisistki i tenisiści z Ukrainy, choć w sumie rywalizacja na najwyższym poziomie dotyczy właściwie tylko pań. One od początku musiały zmagać się z rywalkami z Rosji - nie podawały im ręki po zakończeniu meczu, co najwyżej dotykały się rakietami . Później nie było i takiego podziękowania - Marta Kostiuk , Anhelina Kalinina i Elina Switolina odmawiały podawania ręki rywalkom z Białorusi i Rosji.

Co innego było w Wimbledonie, gdy w czwartej rundzie wpadły na siebie Elina Switolina i była liderka rankingu WTA Wiktoria Azarenka. Po morderczym boju - 11:9 w super tie-breaku trzeciego seta! - wygrała Ukrainka, która później wyeliminowała też Igę Świątek i doszła do półfinału. Wtedy obie udały się od razu w kierunku swoich ławek, było jasne, że i tak nie podadzą sobie ręki, co Azarenka zaakceptowała. Tyle że opuszczając obiekt, Białorusinka została wygwizdana. I wtedy podniosła ręce do góry, jakby uderzając pięścią o pięść. Miało to sugerować kibicom, by się od niej odczepili.