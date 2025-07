Z takim werdyktem nie zgadzało się jednak ITIA, które widziało wyraźną winę Moore i złożyło apelację do CAS. W trakcie, gdy odwołanie było rozpatrywane Moore wróciła na korty - zagrała nawet w drugiej rundzie gry podwójnej w US Open 2024 . Niecały rok po turnieju w Nowym Jorku usłyszała wyrok CAS, a ten jest dla niej absolutnie brutalny i właściwie nie daje nadziei.

To oznacza, że podtrzymany został pierwotny wyrok ITIA, a więc Moore musi odcierpieć karę czterech lat zawieszenia. To zostanie jednak skrócone o 19 miesięcy karencji, które już odcierpiała po pierwotnej decyzji. To oznacza, że 32-latka jeszcze przez prawie dwa i pół roku nie wróci do rywalizacji. Najwcześniej na korcie będziemy mogli obejrzeć ją w 2028 roku.