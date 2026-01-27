Po praktycznie bezproblemowym pokonaniu Maddison Inglis (6:0, 6:3) Iga Świątek awansowała do ćwierćfinału Australian Open. Według wielu ekspertów starcie z Australijką było dla naszej reprezentantki tylko rozgrzewką przed meczem o półfinał. Teraz druga rakieta świata powalczy z Jeleną Rybakiną.

Kazaszka to niedawna triumfatorka WTA Finals. Do tej pory w Melbourne pokonywała kolejno Kaję Juvan (6:4, 6:3), Warwarę Graczową (7:5, 6:2), Terezę Valentovą (6:2, 6:3) i Elise Mertens (6:1, 6:3). Patrząc na te wyniki, Rybakina bez większego wysiłku zameldowała się na tym etapie turnieju, nie tracąc pod drodze żadnego seta i nie rozgrywając nawet tie-breaka.

Legenda przemówiła przed meczem Świątek z Rybakiną. Werdykt wydany

Tuż przed opisywanym pojedynkiem obie tenisistki prześwietlił Andy Roddick. Były lider rankingu ATP i triumfator US Open z 2003 roku w swoim podcaście "Andy Roddick's Served Media" poświęcił wiele czasu na analizę dotychczasowej formy Świątek i Rybakiny. W kontekście Polki powiedział bardzo ciekawe zdanie.

- Wiele osób ma pewne znaki zapytania dotyczące Igi. Wygląda na to, że w przypadku Igi wszyscy wpadamy w panikę, nie do końca ja, ale jeśli ona nie gra idealnie, to wszyscy wpadają w panikę - rozpoczął. - Jeśli ona nie rozwala przeciwników na kawałki, to wszyscy mówią, że coś jest nie tak - dodał gość Amerykanina. I faktycznie, nawet po zwycięstwach w mediach często zapomina się o samym wyniku, a skupia na niedociągnięciach ze strony Raszynianki.

- Jest trochę ofiarą własnego cienia. Sabalenka jest ostatnio solidną, dominującą, konsekwentną zawodniczką, ale to nie znaczy, że Iga nie wygrała sześciu Wielkich Szlemów, a zeszłego lata wygrała Wimbledon i WTA 1000. Ona po prostu sobie radzi - mówi Roddick.

Żeby nie było tak kolorowo, ekspert i były tenisista docenił również Jelenę Rybakinę. - Jest wokół niej dużo szumu. I słusznie. To jest mecz, którego nie mogę się doczekać. Myślę, że Iga jest jedną z niewielu tenisistek, które mogą pokonać Rybakinę. Ona (Kazaszka - red.) porusza się sprawnie, ale nie lubi, gdy "ktoś ją zaczepia". Jest dobrą artystką, jeśli chodzi o rytm. Jeśli potrafi dopasować kroki do uderzenia, to jest naprawdę dobra. Ale Iga po prostu może cię udusić. Może mieć całkiem dobry return. Może zaatakować Rybakinę drugim serwisem - zachwalał.

- Mamy dwie zawodniczki, które osiągnęły szczyt formy. Ćwierćfinał wydaje się naprawdę wczesny na taki mecz. To jest coś dużego - podsumował. Spotkanie Świątek - Rybakina w ćwierćfinale Australian Open odbędzie się w nocy z wtorku na środę. Zapraszamy do śledzenia relacji na żywo w Interii Sport.

Iga Świątek rywalizowała dzisiaj z Jeleną Rybakiną o ćwierćfinał Roland Garros BURAK AKBULUT / ANADOLU / Anadolu via AFP / screen z TENNIS - X AFP

Iga Świątek, Andy Roddick, TIBRINA HOBSONGETTY IMAGES NORTH AMERICAGetty Images via AFP MARCO BERTORELLO/AFP/East News East News

Iga Świątek AFP

