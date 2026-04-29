Już sam skład par ćwierćfinałowych w tegorocznym Mutua Madrid Open był zaskakujący. Bez Igi Świątek, Jeleny Rybakiny, Coco Gauff czy Jessiki Peguli. Gwiazdy odpadały z różnych powodów, Polka i młodsza z Amerykanek miały problemy zdrowotne. Męczyła się także Mirra Andriejewa, ale jako druga z zawodniczek z TOP 10 zdołał dostać się do 1/4.

Tą drugą była zaś Aryna Sabalenka, jedna z dwóch tenisistek, które w Madrycie triumfowały już trzykrotnie, obok Petry Kvitovej. I chyba we wtorek nikt nie miał większych wątpliwości, że skoro brak większości innych gwiazd, to raczej nikt tenisistki z Mińska nie zatrzyma. Ona tu uwielbia grać, położenie Madrytu i szybkość piłek jej sprzyja, a do tego znalazła się w wybitnej formie. Wygrała 26 z 27 spotkań, trzy z czterech turniejów, w których wystąpiła. A w każdym zagrała w finale.

Tymczasem na Manolo Santana Stadium poległa. Mimo że grała z zawodniczką, która cudem załapała się na rozstawienie. I mimo że sama miała aż piłek meczowych.

WTA Madryt. Koniec serii Aryny Sabalenki. Trzeci raz to samo w spotkaniu z rywalką spoza czołówki

Tą tenisistką okazała się Hailey Baptiste. Wcześniej grały ze sobą tylko raz - miesiąc temu w Miami. Też w ćwierćfinale. W obu setach Sabalenka prowadziła wtedy 5:4, serwowała zaś Amerykanka. I dwa razy nie wytrzymała presji, oddała te gemy.

Teraz zaś gładko przegrała pierwszą partię, aż 2:6. Stała za blisko linii, nie nadążała za atomowymi zagraniami rywalki. Posłuchała trenera, cofnęła się, zaczęła odpowiadać. Druga partia toczyła się już po jej myśli, wygrała 6:2. "Przypomniała się Aryna sprzed kilku lat, kiedy to seriami popełniała podwójne błędy serwisowe. Taka zła passa przydarzyła się właśnie na koniec premierowego rozdania"- pisał w relacji z tego spotkania red. Mateusz Stańczyk.

Hailey Baptiste

Trzeci set był szalony, zwariowany, emocjonujący. Z racji tych emocji, ale i wielu akcji z obu stron, ocierających się o szaleństwo, ma szansę na długo zapisać się w pamięci. Sabalenka prowadziła z przełamaniem 2:0, później przegrywała 3:4, po przełamaniu. Baptiste znów nie wytrzymywała napięcia, w kluczowych momentach szwankował serwis, mnożyły się podwójne błędy. A jednak obroniła pięć meczboli przy stanie 4:5, później miała 6:5 i serwis. Przegrała gema, decydował tie-break. A w nim Aryna wygrywała 4-1, miała jeszcze jedną piłkę meczową. I... przegrała.

To Hailey Baptiste zagra w czwartek o finał z Mirrą Andriejewą. A Sabalenka straciła kolejną szansę na jeszcze jedną pogoń za Świątek.

Gdy Iga zostawała liderką rankingu WTA, wiosną 2022 roku, miała już w dorobku piękną serię zwycięstw. I kontynuowała ją na mączce - w Stuttgarcie, Rzymie, Paryżu, bo Madryt opuściła. Zatrzymała ją dopiero podczas Wimbledonu Alize Cornet - stanęło na 37 wygranych meczach z rzędu. Znakomity wynik, najlepszy w XXI wieku.

Aryna Sabalenka

Sabalenka w tym aspekcie wyglądała dotąd słabo. Jeszcze w czasach gry w ITF jej nadłuższy "streak" wynosił 13 spotkań, zatrzymała ją Irina Chromaczowa. Już w WTA dwukrotnie miała serię 15 kolejnych zwycięstw. Najpierw na przełomie 2020 i 2021 roku, gdy wygrała turnieje w Ostrawie, Linzu i Abu Zabi. Poleciała do Melbourne i tam w Gippsland Trophy uległa 94. wtedy na świecie weterance Kai Kanepi z Estonii. A później w 2024 roku - z triumfami w Cincinnati i US Open. W ćwierćfinale w Pekinie przegrała jednak trzysetową batalię z Karoliną Muchovą, wówczas WTA 49.

Rozwiń

A jak zauważył na platformie X Bastien Fachan, teraz stało się to po raz trzeci. I znów nie w starciu z gwiazdą, ale zawodniczką z drugiego szeregu, bo Baptiste była 32. w rankingu.

Teraz Sabalenka przeniesie się do Rzymu, później czeka ją Roland Garros. W maksymalnie sprzyjających jej okolicznościach, może rozegrać 13 spotkań. Szansę na pobicie tej nieszczęsnej "15" dostanie więc najwcześniej na trawie.

Aryna Sabalenka

Arriva Twarde Pierniki Toruń - Śląsk Wrocław. Skrót meczu. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport