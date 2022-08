Znów gorąco wokół Miedwiediewa. Wdał się w pyskówkę z kibicami

Miedwiediew w trzech setach przegrał z Kyrgiosem i już po pierwszym meczu odpadł z rywalizacji w kanadyjskim turnieju. Kiedy po meczu schodził do szatni, to grupa kilku osób krzyczała w jego stronę "przegryw". Początkowo tenisista się tym nie przejął, po paru chwilach jednak się zatrzymał i podszedł do "fanów".

Na filmiku z tego zdarzenia możemy zobaczyć jak Rosjanin podchodzi do grupki i prosi ich o "włączenie mózgów", jakby przypominając im, że nie przegrał z pierwszym lepszym zawodnikiem, a Kyrgiosem, który pod względem aktualnej formy zdecydowanie jest w topie zawodników z touru ATP.

Danił Miedwiediew starł się słownie z kibicami

Dla Miedwiediewa to kolejna stresująca sytuacja wokół jego osoby, po tym, kiedy rosyjscy politycy w zasadzie wprost chcieli go pozbawić możliwości nazywania się Rosjaninem.

Roman Teriuszkow, poseł do Dumy Państwowej, po zwycięstwie tenisisty w turnieju w Los Cabos mówił, że odkąd Miedwiediew zgodził się na grę bez rosyjskiej flagi, to jego występy przestały interesować nie tylko polityka, ale cały rosyjski naród.

Później polityk dodawał także, że skoro tenisista mieszka we Francji i ma obywatelstwo tego kraju, to nie powinno się o nim mówić jako o Rosjaninie, a raczej powinno padać określenie "francuski tenisista rosyjskiego pochodzenia".

Miedwiediew wrócił do gry po chwilowej przerwie. Turniej w Montrealu mu nie wyszedł, ale sezon na twardej nawierzchni zaczął od udziału w turnieju w meksykańskim Los Cabos, gdzie zwyciężył nie tracąc przez całe zawody nawet seta. W finale pewnie pokonał Camerona Norriego.