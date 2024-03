Zniszczone marzenia, finał bez byłej mistrzyni Polski. Cios po pięciu zwycięstwach

Dwa miesiące później szczecinianka próbowała swoich sił w juniorskim US Open, przeszła kwalifikacje, doszło do drugiej rundy. Pokonała m.in. Amerykankę Ann Li , dwa lata temu 44. na liście WTA, czy też reprezentującą wówczas Włochy Ludmiłę Samsonową , obecnie tenisistkę z czołowej dwudziestki świata.

Długa przerwa od zawodowego tenisa, Daria Kuczer rywalizowała w USA w turniejach akademickich

Po wybuchu pandemii Kuczer nie grała w zawodach klasyfikacyjnych aż do połowy 2022 roku, próbowała swoich sił w Stanach Zjednoczonych. W sierpniu i wrześniu zeszłego roku wszystko szło już w dobrą stronę, 24-letnia wtedy zawodniczka po raz drugi w karierze znalazła się w półfinale zawodów ITF (w Savitaipale w Finlandii), wróciła do rankingu. Jeszcze we wrześniu wiodło się jej w Serbii, ale po kreczu w ćwierćfinale w Kuršumlijskiej Banji znów zniknęła na ponad pięć miesięcy.

Rozstawiona Francuzka rywalką Polki w walce o finał w Szarm el-Szejk

Kuczer zmierzyła się bowiem z rozstawioną z szóstką Francuzką Julie Belgraver, która w pierwszej rundzie nie bez trudu uporała się z Darią Górską. Polka w dwóch swoich pierwszych gemach serwisowych wygrała osiem z dziewięciu punktów, wydawało się, że to będzie jej atut. Tak się jednak nie stało, to rywalka posyłała asy (siedem w meczu, żadnego błędu podwójnego), miała znacznie wyższą skuteczność pierwszego i drugiego serwisu. Belgraver gładko wygrała cztery kolejne gemy, straciła w nich ledwie cztery punkty.

Kuczer wróciła jednak do gry, zdołał odrobić stratę przełamania, wyrównała. Przy stanie 4:5 miała trzy okazje, by przedłużyć to spotkanie. Nie dała jednak rady i marzenia o pierwszym finale musi odłożyć w czasie. Belgraver wygrała 6:2, 6:4 i o tytuł zagra z Norweżką Malene Helgo, która na początku roku była cichą rewelacją United Cup. Bo choć jest bardzo nisko notowana w rankingu, to w Australii toczyła pasjonujące trzysetowe boje z Donną Vekić i Caroline Garcią.