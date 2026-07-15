Zniknięcie Chwalińskiej tuż po Wimbledonie. Menadżerka ujawnia, co się dzieje

Po pechowej kontuzji w pierwszym meczu na Wimbledonie i pożegnaniu z turniejem Maja Chwalińska opublikowała krótki wpis w mediach społecznościowych, przekazała informację o wycofaniu z debla w londyńskim Wielkim Szlemie, a potem usunęła się w cień. Skupiła się przede wszystkim na regeneracji i powrocie do zdrowia.

Jej menadżerka, Aleksandra Musiał, ujawnia, co dzieje się teraz z tenisistką. Jej słowa brzmią optymistycznie. "Wszystko wraca do normy" - zapewnia dla WP Sportowych Faktów.

"Maja czuje się bardzo dobrze psychicznie. Dni ma wypełnione treningami, co pozwala łatwiej przejść przez okres leczenia po kontuzji. Cieszy się, że wróciła na kort" - dodaje.

Zaznacza, że Chwalińska musi zachować wiele ostrożności, wszak sprawa z urazem jest jeszcze bardzo świeża, lecz "wszystko jest na dobrej drodze do powrotu".

Jeśli chodzi o turniej w Hamburgu, jeszcze nie ma decyzji

W planach Chwalińskiej był udział w turnieju WTA 250 w Hamburgu (20-26 lipca), lecz szyki pokrzyżowała właśnie kontuzja.

Mały spadek Chwalińskiej w rankingu WTA. Oto jej obecne miejsce

Problemy zdrowotne Mai Chwalińskiej zaczęły się w meczu pierwszej rundy Wimbledonu z Mananchayą Sawangkaew. Przy stanie 6:2, 5:2 i piłce meczowej Polka poślizgnęła się i doznała kontuzji stopy. Ostatecznie dokończyła spotkanie, choć nie była w stanie normalnie grać. Przegrała 6:2, 5:7, 2:6.

Niektórzy zastanawiali się, dlaczego Maja nie poddała meczu, skoro ewidentnie odczuwała ból. Wyjaśnił to Victor Archutowski, były menadżer Agnieszki Radwańskiej, w rozmowie z Arturem Gacem z Interii Sport.

"Trudno jest powiedzieć dziewczynie, która chce jeszcze grać 'schodź z kortu'. Ja myślę, że to jest prawie niemożliwe. I to może spowodować też, że między zawodnikiem i trenerem pojawią się niesnaski" - ocenił.

Najważniejsze, że to jest silna dziewczyna i ma charakter, więc będzie okay. Mimo niedyspozycji walczyła jak lwica, nie ma za co się wstydzić. Dała z siebie sto procent i jeszcze więcej

W najnowszej aktualizacji rankingu WTA Maja Chwalińska spadła o jedno "oczko" i obecnie zajmuje 22. miejsce w zestawieniu, z 2,004 punktami na koncie. Tuż przed nią są Marie Bouzkova (2,019 pkt) oraz Anna Kalinska (2,300 pkt).

Sama tenisistka nie kryje, że jest zadowolona z postępów w leczeniu. "Wracam do pracy. Cieszę się z postępów, które udało się osiągnąć" - pochwaliła się przed kilkoma dniami w mediach społecznościowych.





Maja Chwalińska: Trzeba to zaakceptować. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport