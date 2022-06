Znany tenisista wycofał się z Wimbledonu! Powodem zupełny brak formy

Ogromny pech - tak można najkrócej opisać to, co spotkało Dominica Thiema w czerwcu ubiegłego roku na Majorce. Podczas jednego z turniejów ATP Austriak nabawił się bardzo poważnej kontuzji nadgarstka podczas starcia z Francuzem Adrianem Mannarino i musiał niebawem przejść operację. To oznaczało jedno - wielomiesięczna przerwa.

W końcu jednak, dokładnie w marcu tego roku, Thiem zdołał powrócić na kort po długotrwałej rehabilitacji, ale przerwa w grze dała mu bardzo wyraźnie się we znaki - nie zdołał wygrać żadnego z siedmiu następujących po sobie meczów, kolejno z Cachinem, Millmanem, Bonzim, Murray'em, Fogninim, Cecchinato i Dellienem. Zwłaszcza ta ostatnia porażka była dla niego dojmująca, bowiem przydarzyła mu się w pierwszej rundzie Rolanda Garrosa.

Dominic Thiem zrezygnował z udziału w Wimbledonie. Chce wrócić na Swedish Open

Choć decyzja ta nie była dla Austriaka łatwa, to - jak informuje m.in. serwis tennisnet.com - postanowił on po konsultacji ze swoim sztabem wycofać się z kolejnego wielkoszlemowego współzawodnictwa - czyli z Wimbledonu, który rozpocznie się już 27 czerwca. Czas, który miał poświęcić na grę w Londynie będzie teraz poświęcać na wytężone treningi, które pozwolą mu ostatecznie przywrócić swoją dawną sprawność.

Jego miejsce ma zająć Hiszpan Feliciano Lopez, a sam Thiem pragnie powrócić znów do rywalizacji turniejowej w lipcu - kibice powinni zobaczyć go na Swedish Open w Baastad (4-17 lipca).

Dominic Thiem niegdyś był trzecią najlepszą rakietą świata

Czy uda mu się powrócić na szczyt rankingu ATP? Byłaby to bez wątpienia wspaniała historia. Obecnie 28-latek jest 352. w klasyfikacji - swego czasu był jednak nawet na trzeciej lokacie, tuż po tym, jak w 2020 roku wygrał US Open. Teraz przed nim naprawdę ciężka praca...

