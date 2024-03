Znane tenisistki mówią jednym głosem. ''Na pewno zmieniłoby życie''

"Chcę wygrać jeszcze osiem Wielkich Szlemów i spróbować zdobyć złoty medal na igrzyskach olimpijskich w Paryżu 2024. To jeden z celów, który najbardziej mnie ekscytuje w powrocie do sportu . Zrobiłam sobie przerwę, ale zawsze czuję się bardzo konkurencyjna i pełna chęci ponownego wygrania najważniejszych turniejów w moim sporcie" - mówiła Osaka.

Jak się okazuje, powrót gwiazdy do tenisa nie był wcale taki pewny. Japonka zdradziła, że urodzenie dziecka było dla niej niezwykle trudnym przeżyciem. "Przed porodem spisałam testament. Zawsze myślałam, że jak go napiszę, to coś może mi się stać. Nie wydaje mi się, by ludzie zdawali sobie sprawę z tego, jak trudna jest ciąża. Nikt tak naprawdę o tym nie mówi. Wszyscy myślą, że to cudowne przeżycia" - wyznała.