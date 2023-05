Znane są pierwsze półfinalistki turnieju w Rzymie. Padł rekord

Od 0:3 do 6:3 w trzecim secie

Nic nie zapowiadało jej zwycięstwa w Rzymie. Pierwszego seta przegrała w tie-breaku, drugiego - po godzinie i 25 minutach - wygrała. Były obawy, że to spotkanie nie zostanie dokończone. Na początku trzeciego seta zostało na chwilę przerwane. Pauza wybiła z rytmu Ukrainkę, która przegrywała na początek 0:3.

Odrobiła jednak tę stratę. Wygrała sześć setów z rzędu. Z kortu schodziła ze łzami w oczach. Po meczu długo siedziała na ławce - zmęczona i nie mogąc uwierzyć w to, co się stało. Kalinina nie wygrała w karierze żadnego turnieju WTA, raz - w 2021 roku w Budapeszcie - awansowała do finału.