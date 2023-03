Znana tenisistka w ogniu krytyki. "Prawie ją spoliczkowała"

Camila Giorgi to jedna z tenisistek, która zachwyca nie tylko na korcie, ale również w sieci. Włoska gwiazda tenisa chętnie publikuje w mediach społecznościowych odważne fotki, które zasypywane są tysiącami komentarzy i polubień. Jej profil na Instagramie obserwuje ponad 675 tys. użytkowników . Tym razem popularność wśród kibiców nie pomogła jednak Włoszce uniknąć krytyki. 31-latka po porażce w Wiktorią Azarenką w drugiej rundzie turnieju WTA 1000 w Miiami popisała się mocno niesportowym zachowaniem, co szybko wychwycili internauci.

Wielu spodziewało się, że Włoszka i Białorusinka zacięcie walczyć będą o awans do kolejnej rundy turnieju w Miami, Giorgi jednak od początku spotkania nie radziła sobie z atakami doświadczonej rywalki. W końcu to Azarenka wyszła na prowadzenie i pewnie wygrała 6:3, 6:1.

Iga Świątek o kulisach wycofania się z Miami: Było to mądre posunięcie dla mnie. WIDEO / AP / © 2023 Associated Press

Camila Giorgi podpadła kibicom. Wszystko przed swoje zachowanie

Po meczu Wiktoria Azarenka podeszła do siatki, by uścisnął dłoń rywalki. Na reakcję Giorgi jednak trzeba było długo czekać. Włoszka w końcu podeszła do Białorusinki i przelotnie chwyciła ją za rękę, kompletnie unikając kontaktu wzrokowego. Chłodne podejście 31-latki do oponentki od razu zauważyli kibice. W sieci aż zawrzało.