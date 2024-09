Znamy skład Polaków. Bez największej "strzelby", ale za to wystąpi wielka nadzieja

Poznaliśmy skład reprezentacji Polski na mecz z Koreą Południową w Grupie Światowej I rozgrywek o Puchar Davisa, który odbędzie się 13-14 września w Zielonej Górze - o czym poinformował we wtorek Polski Związek Tenisowy (PZT). W ekipie, co było wiadome wcześniej, zabraknie Huberta Hurkacza, ale za to wystąpi nasz debiutant w turnieju wielkoszlemowym - Maks Kaśnikowski.